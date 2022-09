15 set 2022 18:52

LA REGINA DEGLI INCASSI – SE NON CAPITE PERCHÉ I SUDDITI DI SUA MAESTÀ FRIGNANO PER LA SUA DIPARTITA PROVATE A VEDERE QUANTO SONO RIUSCITI AD AUMENTARE I PREZZI DEGLI ALBERGHI SOLO PER IL FUNERALE: GLI HOTEL SONO PIENI AL 95% E I PREZZI SONO ALLE STELLE CON CAMERE A 1.800 EURO A NOTTE E NON DI CERTO PER ANDARE AL RITZ – E L’ADDIO ALLA SOVRANA SARÀ IL PIÙ GRANDE EVENTO TELEVISIVO DELLA STORIA CON CIRCA 4,1 MILIARDI DI SPETTATORI…