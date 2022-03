21 mar 2022 20:55

LA REGINA DELLA PULIZIA – ELISABETTA SI È MESSA A VENDERE UN DETERSIVO PER PIATTI IN UNA ELEGANTE BOTTIGLIA AL MODICO PREZZO DI 14,99 STERLINE: IL PRODOTTO È SUGLI SCAFFALI DELLO SHOP DELLA TENUTA SANDRINGHAM E COSTA QUASI DIECI VOLTE DI PIÙ DI NORMALE DETERSIVO PER LAVARE LE STOVIGLIE – POCO TEMPO FA ERA STATO RIVELATO CHE ALLA REGINA PIACEVA LAVARE I PIATTI: BELLA MOSSA PER RIFILARE IL DETERSIVO A QUALCHE ALLOCCONE…