ALLA REGINA DEL QUARTACCIO NUN JE DEVI CACA' ER CA... - ELODIE RACCONTA UNO SCAZZO EPICO CON LA VICINA DEL PIANO DI SOPRA, ALLA QUALE HA CHIESTO DI NON CAMMINARE CON I TACCHI ALLE 8 DEL MATTINO: “MI GUARDA E MI DICE: 'TI POTEVI COMPRARE L’ULTIMO PIANO'. NON LE HO DETTO NIENTE. LA PROSSIMA VOLTA MI COMPRO CASA SUA. POI HO PENSATO: FACCIO UNA FESTA PAZZA DI NOTTE E QUANDO LEI SCENDE, LE DICO..."

Forse Elodie si è ricordata che il titolo del suo nuovo album è «Ok. Respira» e così ha preferito restarsene zitta e non mandare a quel paese la vicina del piano di sopra, che aveva risposto in maniera poco educata alla sua richiesta di non camminare con i tacchi di prima mattina. A raccontare lo spiacevole episodio è stata la stessa cantante nel corso di un’intervista a Radio Deejay […]

«Era un giorno di pioggia, saranno state le 8 del mattino. Mi sveglio, salgo dalla vicina e le dico «Signora buongiorno. Scusi, può almeno la mattina non mettere i tacchi, perché magari dormo?». E lei mi guarda e mi fa «potevi comprare l’ultimo piano». L’ho guardata e non ci credevo. È stata talmente classista e orrenda». La replica della donna ha lasciato Elodie senza parole (e non succede spesso).

«Mi sono immaginata tutta la sua vita con i figli….. Non le ho detto niente. La prossima volta mi compro casa sua. Che le dovevo dire? Ho pensato: faccio una festa pazza di notte e quando lei scenderà, le dirò «te potevi comprà ‘na villa» o una cosa del genere», ha concluso la cantante […]

