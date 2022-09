9 set 2022 16:09

LA REGINA E QUEL PROFUMO D’ITALIA - L'IMPRENDITRICE TORINESE LAURA TONATTO HA CREATO PER LA "BEGHINA" ELISABETTA UN PROFUMO A BASE DI ROSA, FIORI D’ARANCIO E AMBRA, LA FRAGRANZA DELLE DONNE DI POTERE, DA CLEOPATRA A CATERINA DE' MEDICI. E’ STATO PENSATO PER ESPRIMERE “SPIRITO BRITANNICO E GIOIA DI VIVERE”. LA REGINA NE ERA PIENA. RICORDO UN VIDEO CHE LA IMMORTALAVA IN ALCUNI MOMENTI PRIVATI E MI È RIMASTO IMPRESSO IL SUO…”