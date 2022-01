4 gen 2022 12:24

LE REGOLE PER ALCUNI SI APPLICANO, PER I VIP SI AGGIRANO - "NOVAX" DJOKOVIC ANNUNCIA SUI SOCIAL: "PARTECIPERO' AGLI OPEN DI AUSTRALIA GRAZIE A UN'ESENZIONE MEDICA!" - LA SUA PARTECIPAZIONE AL PRIMO MAJOR DELL'ANNO NON ERA STATA ANCORA CONFERMATA - IL SERBO, INFATTI, NON HA MAI FATTO SAPERE SE SI E' VACCINATO OPPURE NO...