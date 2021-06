LA RESA DI TRUMP - CHIUSO DEFINITIVAMENTE IL BLOG "DALLA SCRIVANIA DI DONALD TRUMP" LANCIATO LO SCORSO MESE PER COMUNICARE CON I SOSTENITORI DOPO CHE L'EX PRESIDENTE ERA STATO BANDITO DA VARIA PIATTAFORME SOCIAL - LA DECISIONE PRESA DOPO LA DRASTICA RIDUZIONE DI INTERAZIONI DELLE ULTIME SETTIMANE - IL PORTAVOCE DI SMINUISCE: "ERA SOLO UN AUSILIARIO PER GLI SFORZI PIU' AMPI SU CUI STIAMO LAVORANDO"

Da rainews.it

Il blog di Trump

Il blog dell'ex presidente Donald Trump è stato definitivamente chiuso. Ad annunciarlo è stato il suo assistente Jason Miller.

Trump aveva lanciato il mese scorso il blog "From the Desk of Donald Trump - Dalla scrivania di Donald Trump", per comunicare con i sostenitori, dopo che l'ex presidente era stato bandito da varie piattaforme social, da Twitter a Facebook, a seguito dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso.

Le interazioni con i post sul blog di Trump sono diminuite in modo significativo nelle settimane successive al lancio. Nel primo giorno le interazioni sul social sono state 159.000 ma già il giorno successivo sono scese a 30.000 e non hanno superato le 15.000 interazioni al giorno.

«Era solo ausiliario per gli sforzi più ampi che abbiamo e su cui stiamo lavorando», ha detto Miller per giustificare la chiusura definitiva, ma non ha dato dettagli su questi impegni futuri.