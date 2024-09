LA RESISTIBILE ASCESA DI MARIA ROSARIA BOCCIA, UNA CHE "S’INTRUFOLA DAPPERTUTTO" - RITRATTONE DELLA "POMPEIANA ESPERTA" (CIT. MIELI), CHE HA MANDATO FUORI GIRI SANGIULIANO - SI È INTRODOTTA AI PARLAMENTARI MELONIANI GRAZIE A PRESUNTE COMPETENZE IN "MEDICINA ESTETICA", E SUI SUOI PROFILI SOCIAL POSTA UN INTERVENTO ALL’UNIVERSITÀ VANVITELLI, FIRMANDOSI "PROFESSORESSA". MA IL RETTORE PRECISA: "HA FATTO SOLO UN INTERVENTO A TITOLO GRATUITO" - LA CAMERA DELLA MODA DIFFIDA BOCCIA PER L'USO DEL MARCHIO "MILANO FASHION WEEK" (LA VISPA 41ENNE SI DEFINIVA PRESIDENTE DELLA "FASHIONWEEKMILANOMODA" (CHE NON C'ENTRA NIENTE NÉ CON MILANO, NÉ CON LA MODA")

Capasa, diffidata Boccia per marchio Milano Fashion Week

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

(ANSA) - "Abbiamo inviato una diffida in quanto il marchio Milano Fashion Week è della Camera della moda da sempre e non può essere usato da nessun altro". Così il presidente Carlo Capasa della Cnmi, a margine della presentazione dell'evento milanese, rispondendo a chi gli ha chiesto chiarimenti sulla questione di Maria Rosaria Boccia, che sui social si definisce "presidente Fashion Week Milano moda". "Speriamo - ha concluso - che presto scompaia quella dicitura dai social di questa signora".

Da Pompei al ministero della Cultura, l’ascesa di Maria Rosaria Boccia: “S’intrufola dappertutto”

Estratto dell’articolo di Alessio Gemma per “La Repubblica”

Le prove sganciate sul suo profilo social. Per dimostrare il rapporto di collaborazione col ministro della Cultura. Addirittura sbeffeggiando le istituzioni. Maria Rosaria Boccia, l’aspirante consigliera che il ministro Gennaro Sangiuliano non vuole, passa al contrattacco.

GIULIANO L APROSTATA - MEME BY EMILIANO CARLI

Nel pomeriggio su Instagram pubblica una foto di giugno negli scavi di Pompei, lei presente accanto al ministro e al direttore del parco archeologico. «Sopralluogo per controllare il gabinetto che fa acqua da tutte le parti», commenta Boccia. A chi si riferisce? Al “gabinetto” del ministero?

Bionda, 41 anni, ha terremotato il Collegio romano annunciando una settimana fa la nomina a “consigliera ai Grandi eventi”. Per poi essere smentita dagli uffici del ministero. Che ora sembra irridere. Nel frattempo sono venute fuori le foto delle visite istituzionali in giro per l’Italia, lei al seguito di Sangiuliano: da Milano a Taormina passando per Pompei.

È la città degli scavi il luogo dove cortocircuita la storia di Boccia. Perché lei è di Pompei. E perché il 19 e 20 settembre proprio la città con uno dei parchi archeologici più famosi al mondo ospiterà il G7 della Cultura.

le storie instagram di maria rosaria boccia contro gennaro sangiuliano 3

Quando il 3 giugno Sangiuliano incontra il sindaco Carmine Lo Sapio sul G7, c’è Boccia. È lei che esce dall’auto del ministro mentre lo accompagna agli scavi di Civita Giuliana. E si scopre anche una mail inviata dal parco archeologico col percorso dei ministri, indirizzata anche a Boccia. […] La sicurezza dell’evento coi Grandi della Terra a rischio? A Pompei il cognome Boccia è associato ai negozi di abbigliamento.

Dentro, il padre e la madre: Pasquale e Maria. Travolti dal clamore: «Non abbiamo niente da dire, non sappiamo nulla». Anche la figlia aveva avviato un atelier di abiti da sposa. Pare che gli affari non andassero granché bene. Ora a ripercorrere a ritroso la scalata che la porta alle ospitate a Casa Sanremo, alla presentazione del libro con l’ex magistrato Luca Palamara, fino alle iniziative con un altro ministro, Francesco Lollobrigida, cognato della premier, una chiave si rintraccia: la medicina estetica.

Relazioni e convegni tra bellezza e benessere che la introducono nel giro dei parlamentari di maggioranza. In successione: Annarita Patriarca di Forza Italia, Gimmy Cangiano di Fratelli d’Italia, Simona Loizzo della Lega. «La conobbi con alcuni docenti universitari — rivela un parlamentare di centrodestra — Non ci volle molto a inquadrarla. Millantava rapporti, si intrufolava. Ricordo che mi contattò una persona, in passato stava per entrare in società con lei, per l’apertura di un locale. Litigarono, lui la accusava di averci rimesso soldi...».

gimmi cangiano monica marangoni maria rosaria boccia

Sui suoi profili posta mesi fa una lezione all’università Vanvitelli come docente di comunicazione e marketing a un master in Dietetica a Medicina. Firmato: professoressa Boccia. «Ha fatto solo un intervento — chiarisce il rettore Gianfranco Nicoletti — A titolo gratuito. Non era neanche una lezione».

Per non parlare dell’associazione “Milano Fashion week” di cui si dichiara presidente, sconosciuta alla Camera della moda. A Pompei si sono accorti degli eventi dal 2022 a oggi in cui compare Boccia, finanche come “ideatrice”. Da giugno ad agosto una escalation, finita al centro di una interrogazione firmata da 6 consiglieri comunali.

Dopo la riunione sul G7 di giugno, scatta un premio a luglio a Lo Sapio con tanto di conferenza alla Camera a cui partecipa Sangiuliano. E, ancora, sempre a luglio la consegna della chiavi in oro della città di Pompei al ministro, costate 12 mila euro. […]

carmine lo sapio gennaro sangiuliano

Ma fa discutere un’altra foto: cena a Roma dopo la premiazione del sindaco, attovagliati Lo Sapio, il comandante dei vigili di Pompei, il presidente del consiglio comunale, due dirigenti, Boccia e tre signore. Tra cui la conduttrice tv Monica Marangoni e una dentista di nome Simona Russo, che compare in altre foto anche col ministro.

«Si osserva — scrivono i consiglieri — che in diversi eventi organizzati a Pompei, Boccia e le altre signore, presenti alla cena, erano sedute in prima fila accanto al sindaco e alla sua consorte nei posti riservati alle autorità». Vorrà dire qualcosa? «Sembra esserci un collegamento tra il premio al sindaco, l’onorificenza al ministro e la candidatura a capitale della cultura 2027 della città di Pompei». Sangiuliano cosa risponde?

selfie di maria rosaria boccia con gennaro sangiuliano e carmine lo sapio gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia e il sindaco di pompei carmine lo sapio 2 maria rosaria boccia con gimmi cangiano la nomina fantasma - vignetta by giannelli sul caso boccia - sangiuliano maria rosaria boccia con gimmi cangiano gimmi cangiano con maria rosaria boccia alla camera MAIL VISITA DI GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AGLI SCAVI DI POMPEI maria rosaria boccia in prima fila con gennaro sangiuliano a sanremo maria rosaria boccia gennaro sangiuliano. gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera 2 gennaro sangiuliano a pompei senza fede il 23 luglio con davanti maria rosaria boccia gennaro sangiuliano a pompei senza fede il 23 luglio gennaro sangiuliano senza fede gennaro sangiuliano senza fede nel post di maria rosaria boccia maria rosaria boccia gennaro sangiuliano gennaro sangiuliano senza fede a ercolano gennaro sangiuliano a pompei senza fede il 23 luglio gennaro sangiuliano riceve le chiavi della citta da carmine lo sapio foto di maria rosaria boccia