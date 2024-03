15 mar 2024 17:12

UN RESTAURO FATTO A CAZZO DI CAN…ARIE! - A TENERIFE, IL PARROCO HECTOR LUNAR GUEVARA È STATO DENUNCIATO PER AVER ROVINATO DEGLI AFFRESCHI DEL XVIII SECOLO DURANTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PADOVA, NEL PICCOLO COMUNE DI EL TANQUE - IL PRETE HA CHIESTO SCUSA PER IL PASTICCIO CHE HA COMBINATO: "NON SAPEVO CHE DIETRO LO STRATO DI PITTURA CI FOSSERO GLI AFFRESCHI, NESSUNO ME L'AVEVA DETTO", MA IL SINDACO DELLA CITTA' SMENTISCE LA SUA VERSIONE...