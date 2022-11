I RESTI UMANI TROVATI A NOVELLARA, IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, SONO ANCORA INTERRATI SENZA ALCUN ALTRO ELEMENTO DI PROVA NELLE CIRCOSTANZE: CI VORRÀ TEMPO PER SAPERE SE SI TRATTA DI SAMAN ABBAS - IL PROCURATORE CAPO DI REGGIO EMILIA, GAETANO PACI, HA SMENTITO CHE IL RITROVAMENTO, AVVENUTO A UN ANNO E SETTE MESI DALL’OMICIDIO, SIA LA CONSEGUENZA DELL’ARRESTO DEL PADRE DI SAMAN IN PAKISTAN: EPPURE IN QUELL’AREA LE RICERCHE SONO ANDATE AVANTI INUTILMENTE PER SETTIMANE, NONOSTANTE IL DISPIEGO DI UOMINI E MEZZI…

Le certezze: venerdì pomeriggio i carabinieri di Novellara hanno trovato dei resti interrati in un fienile diroccato a 485 metri dall'azienda agricola Le Valli, dove la notte del 30 aprile 2021 è scomparsa Saman Abbas. Le ipotesi: quei resti sono umani e appartengono alla 18enne pakistana entrata in scontro con la famiglia dopo essersi sottratta a un matrimonio combinato in patria e aver scelto di vivere liberamente in Italia con il ragazzo che amava.

La versione ufficiale: i carabinieri hanno cercato in modo diverso e in diversi punti tra quei rovi e macerie che avevano già controllato più volte, che un residente aveva aiutato a esplorare, che due trasmissioni Tv avevano chiesto di tornare ad attenzionare, che distano 430 passi dall'ultimo posto in cui Saman è stata ripresa viva dalle telecamere di sicurezza di casa sua. Hanno scavato in un punto preciso e hanno trovato.

Le indiscrezioni: il recente arresto in Pakistan del padre di Saman, Shabbar Abbas, la sua possibile estradizione nel nostro Paese, l'inizio, il prossimo 10 febbraio, di un processo in cui lui, Nazia Shaheen (madre, unica latitante), Danish Hasnain (zio), Noumanoulaq Noumanoulaq e Ikram Ijaz (cugini), sono accusati per l'omicidio della giovane, ha convinto uno di loro a migliorare la propria posizione processuale facendo una soffiata.

In questo momento, i reperti sono ancora interrati lì dove sono stati scoperti senza alcun altro elemento di prova nelle circostanze. Ci vorrà tempo per sapere se si tratta di Saman. Sul luogo del ritrovamento, che ha richiesto l'intervento di due scavatori dei Vigili del fuoco, della medicina legale e del Ris di Parma, il procuratore capo di Reggio Emilia, Gaetano Paci, ha spiegato ieri che «siamo in una fase in cui è stata già esercitata l'azione penale, siamo difronte a una Corte d'assise.

Affinché i resti vengano recuperati e analizzati, occorrono delle forme particolari che già lunedì verranno attivate con la richiesta di incidente probatorio». Il giudice avrà due giorni per decidere. Paci ha garantito che non c'è pericolo di deterioramento: «Sappiamo fare il nostro lavoro e sappiamo come preservare la scena». Poi, ha smentito che la cattura di Shabbar Abbas abbia influito su una scoperta avvenuta a un anno e sette mesi dalla morte presunta della ragazza, periodo caratterizzato nelle prime settimane da ricerche intensissime, apparecchi sofisticati e molto personale: «Non c'entra niente», ha detto.

Sta di fatto, che se quelle ossa sono umane, è molto probabile siano di Saman, ecco perché: alle 19,30 del giorno della scomparsa, zio e cugini sono stati ripresi dalle telecamere dell'azienda agricola incamminarsi con badile, secchio, telo e piede di porco, in una direzione compatibile con questo ex caseificio con fienile, stalla e porcilaia annessa. Lì, le trasmissioni «Quarto Grado» e «Chi l'ha visto» hanno scoperto fossero soliti trovarsi gli Abbas a bere di nascosto.

Poi, c'è il fratello minore di Saman, principale testimone contro una famiglia in cui sono tutti compromessi a vario titolo, che dice: lo zio Danish l'ha strangolata e i cugini l'hanno aiutato a seppellirla tra le serre. Nella primavera 2021, infatti, il posto era circondato dalle serre che avrebbero coperto il trasporto di un cadavere, durante una notte serena, in una zona rurale ma abitata.

Se quelle ossa sono di Saman, i carabinieri e la Procura di Reggio allora hanno colmato in tempo utile la principale lacuna del castello d'accusa. Ieri, Claudio Falleti, avvocato del fidanzato di Saman (Saquib Ayub, non indagato), ha detto all'Ansa: «La mia ipotesi è che sia stato il padre ad indicare il luogo». Finora, però, il più prolifico di notizie tra gli esecutori materiali è stato Ikram Ijaz, che avrebbe tenuto ferma Saman, mentre gli altri la uccidevano.

