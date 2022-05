RI-PARTO CON IL SESSO! - DONNE, AVETE PERSO LA LIBIDO DOPO LA GRAVIDANZA E NON VI SENTITE ANCORA PRONTE PER SCOPARE? ECCO I CONSIGLI PER RIPARTIRE COL TURBO IN CAMERA DA LETTO! PER ESEMPIO, PROVATE UNA CANDELA DA MASSAGGIO: LA CERA CALDA È PERFETTAMENTE ADATTA A MASSAGGIARE LA PELLE DELL’ALTRO – C’È ANCHE IL MASSAGGIO NURU, UN’ANTICA FORMA GIAPPONESE DI PASSIONE CORPO A CORPO MA SOPRATTUTTO UN LUBRIFICANTE IN SILICONE PRIMA DEL RAPPORTO SESSUALE O DEL PIACERE PERSONALE. A DIFFERENZA DEI LUBRIFICANTI A BASE D’ACQUA, DURANO PER ORE E …

Stefania Netti oer www.mammemagazine.it

Se avete perso la libido e non siete pronte a riprendere il sesso dopo il parto, non siete certo sole. È del tutto normale provare una mancanza di interesse per il sesso durante il primo anno di vita del bambino, soprattutto a causa della stanchezza sia fisica che mentale.

Il sesso di solito diminuisce in questo periodo a causa dello squilibrio ormonale, della diminuzione del sonno e dello stress. Potreste non avere fiducia nel vostro corpo dopo il parto o temere che fare di nuovo sesso sia doloroso se vi sentite secche, che è un normale effetto collaterale dell’allattamento.

L’intimità e il benessere di una coppia possono essere compromessi quando uno o entrambi i partner sono sotto stress, e il primo anno con un bambino, anche se meraviglioso, può essere molto stressante.

Quando le coppie sono agitate, dimenticano di comunicare e diventano irritabili e tese. Dedicate 15 minuti al giorno senza telefoni o computer per guardare il vostro partner e parlare. Lo stress non scompare, ma possiamo imparare a conviverci e a gestirlo.

Riprendere il sesso dopo il parto: importanti fattori da considerare

È importante trovare il tempo per rivedere l’intimità e la sensualità. Programmate un appuntamento, vestitevi a festa, acconciatevi, spruzzate il vostro profumo preferito e prenotate un ristorante romantico.

Cercate di uscire di casa anche solo per un’ora o due. Se non potete uscire, godetevi un appuntamento a casa preparando una bella cena a lume di candela o prendendo alcuni dei vostri finger food preferiti e servendoli con un buon vino. Siate aperti a nuove idee, scioglietevi e rilassatevi.

Dopo cena fate un bagno con luci soffuse e fatevi a turno dei massaggi sensuali. Provate una candela da massaggio: hanno un profumo invitante e la cera è calda e perfettamente adatta a massaggiare la pelle dell’altro.

Potete anche sperimentare il massaggio Nuru, un’antica forma giapponese di passione corpo a corpo che rilassa anche la neomamma più stressata.

Quando il sesso non è un problema, non occupa molto spazio nel matrimonio. Nel caso sia un problema, diventa tutto nel matrimonio. Se allontanate vostro marito perché non avete voglia di fare sesso, lui potrebbe sentirsi ferito e arrabbiato. Abbracciatelo, parlategli e ditegli cosa vi succede. Gli idratanti vaginali sono un modo importante per affrontare la secchezza. Usato due o tre volte alla settimana come parte di un programma di mantenimento, un buon prodotto nutre i tessuti vaginali e aumenta la lubrificazione fino a tre giorni. Inoltre, non contiene estrogeni, quindi è sicuro per le donne in gravidanza o che allattano.

Tuttavia, è importante utilizzare un buon lubrificante prima del rapporto sessuale o del piacere personale. A differenza dei lubrificanti a base d’acqua, quelli in silicone durano per ore per migliorare la facilità e il comfort dell’attività sessuale. Ci saranno alti e bassi, ma l’incredibile legame della creazione di una nuova vita insieme vi renderà più vicini e più connessi che mai: dovete solo permettervi di sentirlo.

