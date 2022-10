IL RICCONE OSTENTA E IL LADRO LO SBOLLENTA - A MILANO DUE MALVIVENTI IN MOTORINO HANNO SCIPPATO UN OROLOGIO DI LUSSO AL POLSO DI UN 38ENNE FERMO NEL TRAFFICO A BORDO DELLA SUA FERRARI: IL RICCASTRO AVEVA IL BRACCIO FUORI DAL FINESTRINO SUL QUALE SPICCAVA UN CRONOGRAFO MODELLO ROMA DA 22MILA EURO – UNO DEI RAPINATORI È SCESO DALLO SCOOTER E HA SFILATO L’OROLOGIO, PRIMA DI RIMONTARE IN SELLA E FUGGIRE…

Da www.repubblica.it

coupe portofino

Era bloccato nel traffico sulla sua Ferrari con il braccio fuori dal finestrino. Al polso un orologio Bulgari in oro giallo. Che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di due rapinatori. Uno dei due è sceso dallo scooter, si è avvicinato al coupè Portofino e ha sfilato il cronografo modello Roma in edizione limitata del valore di 22mila euro. Poi è risalito in sella e, insieme al complice alla guida della moto, è scappato tra le auto ancora imbottigliate.

orologio bulgari 2

Lo scippo è avvenuto ieri sul cavalcavia Pirelli, tra via Breda e viale Sarca, in zona Bicocca, alla periferia Nord di Milano. La vittima è un consulente aziendale di 38 anni. La zona non è il pieno centro di Milano, dove è andata in scena la maggior parte degli ultimi furti di orologi di lusso. E anche la modalità è differente: tutti gli ultimi colpi sono stati fatti ai danni di passanti - in particolar modo turisti stranieri - puntati e seguiti a piedi. Le indagini della polizia, però, si stanno concentrando sulle 'batterie' di ladri specializzate in questo tipo di furto.

coupe portofino 3

Solo la sera prima, l'ultimo episodio. Il ladro: un ragazzino di appena 12 anni, questa l'età che ha dichiarato di avere, in giro per il centro di Milano a rapinare passanti e turisti con al polso preziosi orologi. Il 12enne è stato bloccato lunedì notte dai carabinieri del nucleo radiomobile dopo aver sottratto un Rolex Daytona da 27 mila dollari a un turista americano di 35 anni. Insieme a un complice, alle 23.30 ha avvicinato con un pretesto in via Manzoni il suo 'bersaglio'. Poi, all'improvviso, gli ha spruzzato in faccia dello spray al peperoncino e strappato dal polso l'orologio.

orologio bulgari 1

I militari allertati da una chiamata al 112 di un passante, sono riusciti a rintracciare nelle vicinanze il ragazzino. Alla loro vista, ha gettato a terra il Rolex, che è stato poi recuperato e riconsegnato al 35enne americano. All'esito degli esami medico scientifici condotti nella giornata di ieri, il ragazzo è risultato minore di 14 anni. Irregolare sul territorio italiano, il giovanissimo ha già alle spalle quattro episodi analoghi solo nell'ultimo mese. Il ragazzino è stato segnalato alla Procura dei Minorenni e affidato a una comunità in provincia di Genova.

orologio bulgari 4 orologio bulgari 3