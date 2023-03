LA RICETTA DELLA FELICITÀ: SESSO SELVAGGIO 4 VOLTE A SETTIMANA, 12 VACANZE ALL’ANNO, NIENTE FIGLI E RELAX OGNI WEEK END – TAYLOR E JUSTIN, UNA COPPIA DELLA CALIFORNIA, RACCONTANO COME SONO FELICI ANCHE SENZA FIGLI: “NON SEI MAI TROPPO STANCO, PUOI FARE NOTTI DI SESSO SELVAGGIO” – I DUE, 27 E 28 ANNI, NON SI SENTONO “PRONTI FINANZIARIAMENTE” PER DIVENTARE GENITORI E PREFERISCONO CONTINUARE A GIRARE IL MONDO FACENDO SCINTILLE SOTTO LE COPERTE...

Si può essere felici senza figli? Per Taylor e Justin non ci sono dubbi: la risposta è sì. Tanti i vantaggi per una coppia nel non avere pargoli: vacanze 12 volte l'anno, relax ogni weekend e sesso 4 volte la settimana. Ecco la ricetta di coppia perfetta per i non genitori.

Taylor Vasu, 28 anni, e suo marito Justin, 27 anni, di Orange County, in California, hanno spiegato di non voler finire per essere «infelici avendo figli». I due stanno insieme da sei anni, trascorrono il loro tempo libero viaggiando, andando a pranzo fuori senza bisogno di programmazione, allenandosi insieme e dormendo nei fine settimana.

I ragazzi dicono anche di fare "sesso selvaggio" quattro volte a settimana. Taylor ritiene che sarebbe «irresponsabile» per lei e il marito, un dirigente delle vendite IT, avere figli attualmente perché sono «costosi» e vogliono aspettare fino a quando non saranno «pronti finanziariamente». […]

Taylor crede anche che non avere figli aiuti a mantenere viva la scintilla in camera da letto: «Non sei mai troppo stanco, quindi puoi fare notti di sesso selvaggio durante la settimana se vuoi. Quando hai figli, non hai tempo per quello».

