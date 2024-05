LA RICONOSCETE DAL LATO B SCOLPITO NEL MARMO? QUESTA SUPERMODELLA BIRICHINA HA SCATENATO LE FANTASIE EROTICHE DI MIGLIAIA DI PIPPAROLI CHE SEGUONO IL SUO ACCOUNT INSTAGRAM: MENTRE ERA A CANNES LA BONISSIMA 37ENNE SI È STESA SUL LETTO DELLA SUA CAMERA D'ALBERGO E SI È SCATTATA UN SELFIE CON LA CHIAPPA IN BELLA VISTA – CHISSÀ COSA NE PENSERÀ IL PALESTRATISSIMO COMPAGNO, PADRE DEI SUOI DUE FIGLI CHE…

Estratto dell'articolo di www.beauty.pambianconews.com

Rosie Huntington-Whiteley si è dimessa da Rose Inc, il marchio di bellezza che ha fondato nel 2018. In un post su Instagram tramite il suo account personale, @rosiehw, la modella inglese ha attribuito la decisione di dimettersi dal marchio a “cambiamenti significativi all’interno del business”.

“Nell’agosto 2023, Amyris Inc, il partner di joint venture di Rose Inc, ha dichiarato bancarotta, portando alla vendita dei beni di Rose Inc al miglior offerente all’asta il post – racconta il post -. Il marchio è ora sotto nuova proprietà e andando avanti non sarò più coinvolta con le sue operazioni, prodotti o attività promozionali”.

La società di gestione patrimoniale con sede a Hong Kong AA Investments ha acquistato Rose Inc per 2,5 milioni di dollari all’asta nel dicembre 2023.

“L’autenticità e l’integrità sono fondamentali per me in qualsiasi impresa commerciale in cui mi imbarco e, quindi, è tempo per me di chiudere questo capitolo e perseguire nuove avventure”, prosegue Huntington-Whiteley. Il suo post si è concluso ringraziando la “comunità Rose Inc per il loro supporto, impegno e convinzione”.

