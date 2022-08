LA RICONOSCETE? POCO TEMPO FA ERA STATA PRESA DI MIRA DAGLI HATER PER AVER PUBBLICATO UNA SERIE DI SCATTI HO CHE METTEVANO IN MOSTRA UN FONDOSCHIENA DA URLO. MA LEI, DOPO AVER RISPOSTO A TONO, È TORNATA A DELIZIARE I FAN CON UN VIDEO IN CUI ESCE DAL MARE E FA UNA GIRAVOLTA PROPRIO PER FAR CADERE L’OCCHIO SULLE CHIAPPE SCOLPITE… - VIDEO

anna tatangelo 6

Anna Tatangelo su Instagram sfoggia ancora una volta un fisico da paura, con un bikini rosso passione. Ormai agli sgoccioli di questa caliente estate in cui vip e non hanno deliziato il nostro feed con addominali scolpiti, davanzale in bella vista e bikini di ogni sfumatura e colore, questa volta la cantante ha optato per il rosso e il risultato è mozzafiato.

La bellezza non si discute, ma d’altronde ne è consapevole anche lei quando esce sensualmente dall’acqua, si tira indietro i capelli ed esibisce ogni lato del suo fisico perfetto e scolpito. Fa una serie di giravolte facendo così cadere l’attenzione sul lato B e sul lato A, per non parlare dell’addome di marmo.

anna tatangelo 5

È un Carosello quello postato da Anna Tatangelo, con la caption che recita: “Face up your fears…io ho cominciato con la mia ?”. Immersa nelle tonalità del blu e azzurro del cielo e del mare che le fanno da sfondo, il rosso del suo bikini non può non risaltare all’occhio di chiunque la vede, proprio per questo piovono sotto il post Instagram numerosi like e commenti.

Tra i primi commenti che balzano all’occhio c’è quello dell’attore Francesco Cicchella che scrive: “Sempre bello il mare di Baia Domizia…”, e la Tatangelo risponde: “È solo a qualche chilometro di distanza”. Seguono poi una serie di cuoricini rossi da fan e amici verso la cantante e altrettanti messaggi di apprezzamento per il fisico e la bellezza della 35enne.

