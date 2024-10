RICONOSCETE QUESTA BELLEZZA "MADE IN ITALY"? - LA SUA POPOLARITÀ E' AUMENTATA VERTIGINOSAMENTE DI RECENTE GRAZIE AL SUO FIDANZATO, OSSESSIONATO DALL'ETERNA GIOVINEZZA - UNA NOTORIETÀ CHE POTREBBE DURARE POCO VISTO CHE IL SUO "BOYFRIEND" È ORMAI SPESSO ASSOCIATO AI FAMIGERATI FESTINI DI PUFF DADDY - AI DUE NON SEMBRA IMPORTARE DELLE MALELINGUE E NEL FRATTEMPO CONTINUANO A FARE LA VITA DA COPPIETTA INNAMORATA - DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell'articolo di Tiziana Cialdea per Novella 2000

Il Victoria’s Secret Fashion Show è tornato. E quest’anno ha visto in passerella l’italianissima Vittoria Ceretti. La modella bresciana, una delle top più richieste del momento, è legata a Leonardo DiCaprio ormai dalla scorsa estate. […] Vittoria e “Leo” sono stati visti insieme anche in Italia, dove l’attore ha conosciuto la famiglia della compagna. E sembrano sempre più uniti, lontani dai pettegolezzi.

Lui infatti si trova al centro di una serie di voci ed echi che riguardano la sua partecipazione ai “white party” di Puff Diddy. O solo Diddy. Insomma, Sean Combs. Il rapper è stato arrestato con l’accusa di traffico e abusi sessuali, e il nome di DiCaprio è quello che più spesso viene associato alle feste sopra le righe di P.Diddy. L’attore non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito, men che meno Vittoria.

Lanciatissima nell’Olimpo della moda internazionale, a oggi, infatti, è una delle modelle italiane più amate e richieste. Nata a Brescia il 7 giugno 1998, inizia a lavorare ad appena 14 anni, grazie alla partecipazione al concorso Elite Model Look, che la lancia nel mondo delle passerelle. Dolce & Gabbana la scelgono immediatamente come protagonista di campagne e sfilate e subito dopo sfila per Chanel, Prada e Givenchy. Oggi vive tra l’Italia e gli Stati Uniti, tra Milano, New York e Los Angeles. Fino a qualche tempo fa si divideva tra la Franciacorta e Ibiza. Proprio qui, il 1° giugno 2020, si è sposata con il DJ e produttore musicale Matteo Milleri, noto per il progetto Tale of Us.

Il matrimonio è finito nel 2023, in seguito all’incontro con uno degli uomini più celebri di Hollywood: DiCaprio. Prima ancora di sposarsi aveva avuto una storia con Tony Effe, ai tempi componente della Dark Polo Gang.

È sempre l’isola di Ibiza a fare da sfondo all’ufficializzazione della storia con Di Caprio: era estate e da quel momento sono state numerose le loro apparizioni pubbliche, tra cui quella a Milano con la madre dell’attore. La loro differenza d’età di 24 anni (lui ne compie 50 l’11 novembre, lei ne ha 26) è “normale”.

Non è un mistero che tutte le relazioni dell’attore seguano un comun denominatore. Solitamente frequenta solo ragazze rigorosamente under 25. Vittoria, che ne ha compiuti già 26, è la più “vecchia”. […] Forse stavolta l’eterno ragazzo di Hollywood potrebbe smentire il luogo comune?

[…] Dopo la rottura con Gigi Hadid, Di Caprio ha trovato in Vittoria una compagna che sembra aver conquistato il suo cuore. Sebbene al momento non ci sia un impegno ufficiale, insieme si mostrano affiatati, e l’idea che tra loro possa durare è supportata anche da una notizia recente, riportata da TMZ con tanto di foto: è l’arrivo di un nuovo membro nella loro famiglia, segno che la relazione si sta facendo sempre più seria.

La settimana scorsa i due sono stati avvistati mentre passeggiavano romanticamente per le strade di New York con un cucciolo. Il nuovo arrivato è uno Spitz volpino di Pomerania, color champagne che la modella bresciana ha coccolato durante la camminata. Il piccolo è apparso anche in una storia di Instagram condivisa dalla stessa Ceretti. Potrebbe essere una sorta di “prova da genitori”?

Spesso le coppie adottano un cagnolino prima di fare il grande passo e pensare a un figlio, e magari questo potrebbe essere anche il caso di Leonardo e Vittoria, che appaiono rilassati e felici mentre si concentrano sul loro cucciolo. […]

[…] In realtà non è la prima volta che DiCaprio condivide un cane con una partner. Con una delle sue ex fidanzate, Camila Morrone, aveva adottato un Siberian Husky durante il lockdown del 2020. Anche Vittoria ha un debole per i cani: in passato ha avuto una bassottina, Sundoxie Moka Cookie, insieme al suo ex Tony Effe. […]

