LA RICONOSCETE? IN QUESTI GIORNI INFIAMMA I SOCIAL CON LE FOTO IN BIKINI PER LA LINEA BEACHWEAR DI CUI È TESTIMONIAL, MA SOPRATTUTTO INFIAMMA IL GOSSIP GRAZIE ALLA LOVE STORY CON IL COMPAGNO MATTIA – I DUE SONO STATI AVVISTATI MENTRE SI SCAMBIAVANO EFFUSIONI SU UNA SPIAGGIA DI PORTO CERVO E…

Da “Chi”

melissa satta 7

In questi giorni Melissa Satta infiamma i social con le foto in bikini per la linea beachwear di cui è testimonial, ma soprattutto infiamma il suo compagno, l’imprenditore Mattia Rivetti, con la sua stratosferica sensualità in costume e copricostume, sulla battigia o in barca. La lunga estate calda di Melissa fa tappa a Porto Cervo, dove gli obiettivi di “Chi” la sorprendono in spiaggia con Mattia. Con loro in vacanza c’è anche il caro amico Renzo Rosso, che con la compagna

melissa satta 6

Arianna l’anno scorso ha fatto da Cupido al nuovo amore, presentando Mattia a Melissa. E c’è Maddox, il figlio che la Satta ha avuto da Kevin-Prince Boateng e che ha voluto far incontrare con Mattia appena è stata sicura che il nuovo legame fosse vero amore e non un fuoco di paglia. Del resto lei non nasconde il desiderio di “fare famiglia”. Ne ha parlato tempo fa a Verissimo: «Non nego che in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia». Avere vicino il suo bambino, il suo uomo (e il suo Cupido) quest’estate ha proprio quel sapore lì, quello della famiglia.

melissa satta 3 melissa satta 2 melissa satta 1 melissa satta 5