Vladimir Luxuria

"Mai dimenticare chi ero ieri per capire meglio chi sono oggi". Vladimir Luxuriapubblica una foto choc sui social.

E' lei quando era un uomo giovane e con l'aria da intellettuale. "Mai dimenticare i lividi delle botte sul viso e le ferite del dolore sul cuore per gli insulti e le porte sbattute in faccia: queste cicatrici sono medaglie alla resistenza di chi non si arrende e continua a credere nella principale libertà: essere se stessi".

VLADIMIR LUXURIA

La popolare trans italiana, 53 anni, condivide lo scatto nel giorno contro l'omofobia. In effetti, nello scatto è irriconoscibile: assomiglia ad Alfonso Signorini.

