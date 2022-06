14 giu 2022 19:22

RICORDARE LA TRAGEDIA DI RIGOPIANO? QUELLA VALANGA NON FU PROVOCATA DAL TERREMOTO - IL TRIBUNALE CHIAMATO A DECIDERE SU UNA CAUSA DI RISARCIMENTO HA ESCLUSO CHE LA FRANA DEL 18 GENNAIO 2017, CHE CAUSÒ 29 MORTI, FU INNESCATA DA ALCUNE SCOSSE REGISTRATE IN QUEL PERIODO IN ABRUZZO - QUANTO STABILITO A MILANO È IMPORTANTE AL FINE DEL PROCESSO PENALE PERCHÉ ESCLUDE CHE IL CROLLO POSSA ESSERE STATO PROVOCATO DA ELEMENTI ESTERNI ALL’ECCEZIONALE NEVICATA: AL CENTRO DELL’INCHIESTA RESTANO LA SICUREZZA E LA TENUTA DELL’ALBERGO COSTRUITO IN UNA ZONA CONSIDERATA AD ALTO RISCHIO...