Dagotraduzione di unn articolo di Alexis Petridis per www.theguardian.com

Il processo per possesso di droga di Mick Jagger e Keith Richards del 1967 presso la corte di Chichester è uno degli incidenti più noti nella storia del rock degli anni '60. Chiunque abbia anche un minimo di interesse per i Rolling Stones conosce i dettagli salienti: il ruolo sinistro del “News of the World” nell'organizzazione di un raid della polizia nella campagna di Richards, Redlands; le voci del tutto apocrife su Mars Bars e Marianne Faithfull; il breve tentativo della band di sfuggire all'attenzione della stampa viaggiando in Marocco, dove Richards iniziò una lunga relazione con l'allora fidanzata del chitarrista Brian Jones, Anita Pallenberg;

l'intervento inaspettato del direttore del “Times” William Rees-Mogg, che protestò contro la severità della condanna in un editoriale intitolato “Who Breaks a Butterfly on a Wheel?”; la loro successiva uscita, l'apparizione di Mick Jagger in un'edizione frettolosamente convocata del programma televisivo “World in Action”, in cui discusse l'intera questione con Rees-Mogg, l'ex ministro degli Interni Frank Soskice, il vescovo di Woolwich e padre Thomas Corbishley ("un importante gesuita britannico").

Ma la drammaturga Charlotte Jones si è soffermata su un altro aspetto degli eventi, più trascurato. Michael Havers fu una scelta intrigante come avvocato difensore per Jagger e Richards. Non era un avvocato come John Mortimer, che sembrava deliziarsi nell'affrontare l'establishment per conto di tutti.

Havers era l'establishment, un membro del Garrick Club che aiutò a condannare ingiustamente i Guildford Four, divenne un parlamentare conservatore e infine Lord Cancelliere sotto Margaret Thatcher.

Inoltre, al momento del processo, stava affrontando un tipo di ribellione giovanile molto diverso dal weekend di campagna intriso di LSD di Jagger e Richards. Avendo già rifiutato di frequentare Eton come da tradizione di famiglia, suo figlio Nigel aveva annunciato la sua intenzione di non seguire il padre, il nonno e il fratello maggiore nella carriera legale, ma di diventare invece un attore.

«Quando ho capito che il figlio di Michael Havers era Nigel Havers (tutti sanno chi è!) ho pensato: c'è una storia padre-figlio, una storia di ribellione domestica che un pubblico può davvero cogliere, anche se è alienato dalla storia politica o globale più grande dei Rolling Stones» ha detto Jones.

Con sua grande gioia, scoprì che non solo Nigel Havers era stato presente al processo, ma che era diventato amico di Faithfull, che – come nota Jones – era in un certo senso la vittima più grande della controversia su Redlands, nonostante non fosse effettivamente sotto processo né avesse nemmeno rilasciato prove. «Mi ha detto che Nigel era 'come il mio fratellino'. C'è una storia così toccante e bella di una celebrità sconosciuta nel mezzo di tutto questo. Ha aiutato Nigel nel suo viaggio, ma è stata in un certo senso calpestata dal caso giudiziario ed esclusa: gli anni '70 sono stati terribili per le. Faithfull è finita per diventare un'eroinomane anoressica, a un certo punto viveva per le strade di Soho. Per lei la colpa è di quanto successo a Redlands».

[…] Redlands non è un normale dramma giudiziario, non da ultimo perché i lavori vengono interrotti da Jagger e Richards, interpretati rispettivamente da Jasper Talbot e Brenock O'Connor. […] Jones dice che ha sempre voluto che lo spettacolo includesse la musica: «Stavo scrivendo durante il lockdown, ho pensato: 'Voglio un cast enorme, un palco enorme, musica, voglio che sia divertente. Ma non è un musical anche se ci sono otto canzoni».

[…]A giudicare dalle prove, sono riusciti a evitare quella che potresti immaginare essere la più grande trappola nel rappresentare Jagger e Richards sul palco. Entrambi hanno un'immagine pubblica radicata che rasenta il caricaturale: in effetti, Richards ha affermato che la sua personalità da pirata fuorilegge è nata durante l'udienza di Redlands, dove "il giudice è riuscito a trasformarmi in un eroe popolare durante la notte: da allora ho continuato a recitare la parte". Quando qualcuno ha trascorso decenni a costruire una facciata, come si fa a sfondare per rivelare la persona che c'è sotto?

«Quello che stiamo cercando di fare è cogliere l'essenza di una persona, evitando ogni imitazione diretta - dice Audibert - Devi pensare a un Mick Jagger a 24 anni: un po' spaventato dal processo, ma forse non lo prende sul serio all'inizio».

Il processo di Redlands fu un evento che iniziò a essere mitizzato quasi nel momento in cui finì, non da ultimo dagli stessi Stones. A poche settimane dalla sua conclusione, pubblicarono il singolo We Love You, con una clip promozionale di accompagnamento che raffigurava Jagger e Faithfull come Oscar Wilde e Lord Alfred Douglas, con Richards come giudice che presiedeva il processo di Wilde. Successivamente ispirò di tutto, dai libri alle arti visive: il dipinto di Richard Hamilton Swingeing London 67 raffigurava Jagger ammanettato al collega imputato.

Ma la verità è più complessa. Un sondaggio contemporaneo, menzionato nel documentario World in Action, ha rivelato che l'85% dei giovani pensava che Jagger e Richards meritassero di andare in prigione: la prova che, nonostante la celebre battuta di Richards in tribunale sui giovani che non si preoccupano della "morale meschina", la controcultura non si era diffusa molto oltre una cricca di hipster londinesi.

