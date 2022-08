esterino montino monica cirinna foto di bacco

Estratto dell’articolo di Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

Era stato il giallo dell'estate 2021 e ora, a distanza di un anno esatto, torna a far parlare di sé il tesoro nascosto nella cuccia del cane della coppia di politici dem, Esterino Montino e Monica Cirinnà. La senatrice del Pd, infatti, batte cassa e reclama i 24mila euro in contanti che erano stati ritrovati nella sua proprietà: la CapalBiofattoria, un'azienda agricola e vitivinicola immersa nella Maremma toscana […]

Di fronte al polverone mediatico […], i coniugi avevano preso letteralmente le distanze, precisando che la cuccia era lontana dalla loro casa e che forse quelle 48 banconote, da 500 euro l'una, erano state occultate lì da spacciatori nordafricani. Ipotesi scartata fin dall'inizio dagli inquirenti […]. I sospetti erano ricaduti (senza però trovare conferma) anche sul fratello della senatrice, Claudio Cirinnà, che frequentava la tenuta e che il 7 luglio 2020 era stato arrestato per usura. Lo scorso febbraio, la Corte d'appello di Roma ha ridotto la pena a 3 anni, facendo cadere l'accusa di autoriciclaggio, e ha assolto il figlio Riccardo (nipote della Cirinnà).

[…] Dopo aver interpellato anche la Banca d'Italia per cercare di capire attraverso quali mani fossero passati quei contanti, lo scorso 28 marzo il sostituto procuratore di Grosseto Giampaolo Melchionna è stato costretto a chiedere l'archiviazione dell'indagine per riciclaggio (contro ignoti), non essendo riuscito a dimostrare la provenienza illecita dei 24mila euro.

Ma, inaspettatamente, il 4 maggio la senatrice del Pd si è fatta avanti e, tramite l'avvocato Giovanni Gori, ha chiesto al gip di «disporre la restituzione» della somma in suo favore, opponendosi alla confisca chiesta dal pm. […] dato che la senatrice è legale rappresentante di CapalBiofattoria, secondo il suo legale, spetterebbero a lei. In vista dell'udienza dello scorso 6 giugno, la senatrice ha reiterato la richiesta del denaro, specificando (questa volta) di volerlo devolvere all'associazione antiviolenza Olymbia De Gouges.

Secondo il giudice delle indagini preliminari di Grosseto, però, «la richiesta di restituzione della Cirinnà non può essere accolta, poiché opera in questo caso la disciplina delle cose ritrovate». Peraltro […] anche se si fosse trattato del ritrovamento di un tesoro, «esso spetta solo per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore: in questo caso, a Fabio Montino e all'operaio Fabio Rosati, per la quota di un quarto ciascuno». […] Intanto le banconote contese restano sotto sequestro. Ora sta alla senatrice decidere se fare causa al figlio di suo marito e al suo operaio. Già dopo il ritrovamento delle banconote, avevano fatto discutere le sue dichiarazioni a caldo nei confronti della sua cameriera, «strapagata e messa in regola con tutti i contributi Inps», che «ci ha lasciati da un momento all'altro, dicendo: Me ne vado perché mi annoio a stare da sola col cane». […]

