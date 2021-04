RICOVERI A OROLOGERIA – ANCHE QUESTA VOLTA, GLI ACCERTAMENTI PER SILVIO BERLUSCONI AL SAN RAFFAELE ARRIVANO A FAGIOLO: È MOLTO DIFFICILE CHE IL CAVALIERE, ARRIVATO MARTEDÌ POMERIGGIO IN OSPEDALE, POSSA ESSERE DIMESSO OGGI. E COSÌ SARÀ RINVIATA PER LA QUINTA VOLTA L’UDIENZA DEL RUBY TER (LA QUARTA PER MOTIVI DI SALUTE)

Fabio Poletti per "La Stampa"

SILVIO BERLUSCONI SAN RAFFAELE

Un nuovo ricovero, un altro processo probabilmente destinato a slittare, quello di Siena per il Ruby Ter che doveva andare a sentenza oggi. assai cagionevole la salute di Silvio Berlusconi, 84 enne ma il 29 settembre saranno 85.

Per la seconda volta in due settimane è finito all' ospedale San Raffaele di Milano. Da ambienti romani di Forza Italia viene assicurato che il ricovero per accertamenti è stato deciso a seguito di alcuni controlli programmati da tempo. Il ricovero di Silvio Berlusconi cade nello stesso periodo in cui a Siena era attesa la sentenza per uno stralcio del processo Ruby Ter.

RUBY BERLUSCONI

Il Tribunale si doveva esprimere questa mattina sulla richiesta di condanna a 4 anni e 2 mesi di carcere per il leader di Forza Italia. Il processo riguarda i 170 mila euro che tra il 2011 e il 2013 Silvio Berlusconi versò al pianista della residenza di villa San Martino ad Arcore Danilo Mariani, per il quale sono stati chiesti 4 anni e 6 mesi di carcere.

silvio berlusconi

Secondo l' accusa si tratta di soldi elargiti per fornire ai magistrati una versione edulcorata delle cosiddette «cene eleganti». L' avvocato Federico Cecconi preferisce non anticipare nulla: «Al momento non ho ancora ricevuto la documentazione clinica di Silvio Berlusconi. Era sua intenzione comunque, rilasciare alcune dichiarazioni spontanee in aula, prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio».

Difficile che il Cavaliere, arrivato in ospedale martedì pomeriggio, in elicottero dalla Provenza dove aveva passato la Pasqua a casa della figlia Marina, possa lasciare già oggi il San Raffaele. E con questo sarebbe il quinto rinvio, a partire dal 21 maggio scorso, quando i giudici non poterono emettere la sentenza perché i difensori di Silvio Berlusconi non riuscirono a raggiungere Siena per le limitazioni dovute alla pandemia.

DANILO MARIANI E BERLUSCONI

Analogo rinvio il primo ottobre dell' anno scorso quando il leader di Forza Italia venne colpito dal Covid-19. E poi ancora il 25 novembre quando Silvio Berlusconi non potè partecipare all' udienza perché ancora ricoverato.

E così ancora il 14 gennaio di quest' anno quando il Cavaliere venne ricoverato al Centro Cardiotoracico dell' ospedale del Principato di Monaco e poi messo a riposo assoluto per quindici giorni dal suo medico personale Alberto Zangrillo.

Ma i guai di salute di Silvio Berlusconi non finiscono qui. Nel 2016 venne infatti ricoverato al Centro Cardiologico di Cleveland nell' Ohio, uno dei centri di eccellenza mondiali, per un delicato intervento chirurgico al cuore .

