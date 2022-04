RIECCOLA: CHARLENE DI MONACO E' RIAPPARSA IN UNA FOTO! - PER PASQUA LA PRINCIPESSA SI E' FATTA RITRARRE INSIEME AL MARITO ALBERTO E AI FIGLI NEI GIARDINI DEL ROCHER - CAPELLI CORTISSIMI E BIONDISSIMI, VISO PIU' IN CARNE RISPETTO ALLE IMMAGINI DI ESTREMA MAGREZZA CHE AVEVANO SUSCITATO PREOCCUPAZIONE, LA PRINCIPESSA SORRIDE E SMENTISCE LE VOCI CHE LA VOLEVANO LONTANA DA MONACO...

Enrica Roddolo per il corriere.it

Il principe Alberto di Monaco con Charlene e i figli

È la prima foto della principessa Charlène da quando è tornata a casa a Monaco dopo il ricovero in Europa per ristabilirsi dopo il calvario di operazioni dell’anno scorso in Sud Africa.

È stata scattata la domenica di Pasqua nei giardini del Rocher a Monaco da Eric Mathon per il Palais Princier. E mostra una principessa finalmente ristabilita, con capelli cortissimi e biondissimi, sorridente e più in carne rispetto alle immagini di magrezza post operatoria che avevano destato preoccupazioni.

Un abito a fiori, i figli accanto e finalmente la serenità dopo tante difficoltà. Negli ultimi giorni la famiglia del principe era stata costretta a un’altra separazione per il Covid contratto da Alberto (per la seconda volta) a inizio settimana. Covid dal quale è risultato negativo, giusto in tempo per la Pasqua e per questa foto nei giardini di famiglia.

Charlene e Alberto di Monaco con i figli 2

Un’immagine che smentisce le voci che volevano Charlene lontana da Monaco. Il 14 marzo scorso la principessa era tornata a Montecarlo (senza mai mostrarsi al pubblico) dopo i lunghi mesi passati in una clinica per riprendersi da una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’aveva costretta a rimanere in Sud Africa da marzo 2021.

«La Principessa Charlene può ora continuare la sua convalescenza nel Principato con suo marito e i suoi figli al suo fianco», aveva detto il palazzo di Monaco, assicurando che «appena ristabilita, avrebbe ripreso anche gli impegni pubblici». Adesso la salute sembra finalmente riconquistata e Monaco spera di rivedere presto la sua Princesse anche agli appuntamenti della primavera glamour della Season mondana di Montecarlo.

