ALITALIA AL BIVIO: O ARRIVA UN'OFFERTA VINCOLANTE O C'È LA LIQUIDAZIONE. MA IL GOVERNO NON PUÒ PERMETTERSI DI DEBUTTARE CON LICENZIAMENTI E PARALISI DEL TRASPORTO AEREO, E COSÌ HA INFILATO NEL DECRETO FISCALE UN NUOVO PRESTITO DA 350 MILIONI. I COMMISSARI SI SONO PRESI 48 ORE PER RISPONDERE AL MISE, CON LE FERROVIE CHE CHIEDONO ALTRI DUE MESI. ATLANTIA VORREBBE LUFTHANSA, CHE PERÒ DOVREBBE METTERE ANCHE SOLDI, NON SOLO PARTNERSHIP