Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"

rishi sunak e la moglie akshata murty 6

Per il biografo Michael Ashcroft, il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak «è competente, attento e umile» al punto che trovare un suo nemico, a Westminster, è complicato. Nonostante ciò il ministro del Tesoro di Boris Johnson, un politico che con la gestione per l'emergenza Covid aveva trovato grande popolarità tra l'elettorato, sembra essere incappato nel suo primo scandalo.

Stando a un'inchiesta del Guardian , non ha dichiarato sul registro parlamentare degli interessi il patrimonio della moglie, Akshata Murty, o le attività del suocero, Narayana, fondatore e azionista del gigante tecnologico Infosys, tra gli uomini più facoltosi d'India. Sunak non ha per ora rilasciato dichiarazioni e, all'apparenza, ha preso ogni precauzione per assicurare la massima trasparenza, consultando sia il responsabile d'etica dell'esecutivo sia consulenti indipendenti, eppure i fatti sembrano indicare una svista non da poco. Akshata, che Rishi ha conosciuto a Stanford dove entrambi hanno fatto un Master in amministrazione, è tra le donne più ricche del Regno Unito.

rishi sunak e boris johnson 2

Ha una quota pari a circa 430 milioni di sterline della società del padre, un gruppo che nel Regno Unito dà lavoro a migliaia di persone e che dal governo britannico ha ottenuto contratti e collaborazioni. Il patrimonio della signora Sunak è noto, così come la sua parentela. È ricca quasi quanto la regina, dicono i giornali, ed è anomalo che le azioni non siano menzionate sul registro.

Non c'è riferimento, inoltre, alle attività del resto della famiglia Murty, al legame con Amazon India attraverso una società di proprietà del suocero, all'interesse della moglie nel gruppo che gestisce i ristoranti di Jamie Oliver e i fast food Wendy' s in India. Sunak ha incluso solo le attività britanniche della consorte, proprietaria di una piccola società di investimenti.

rishi sunak e la moglie akshata murty 5

È un'omissione, per quanto grave, ma la notizia non può non intaccare l'immagine di grande lavoratore che accompagna Sunak. Figlio di emigrati indù conosciutisi in Inghilterra - il padre Yashvir, medico, è nato in Kenya, la madre Usha, farmacista, in Tanzania - ha frequentato le migliori scuole del Regno Unito grazie ai sacrifici dei genitori.

rishi sunak e boris johnson 3

Oggi, a 40 anni, è brillante, atletico, astemio, padre di due bambini, felicemente sposato e ricco, simbolo della diversità che funziona e che permette in una generazione di arrivare ai livelli più alti dell'establishment. È stato eletto in Parlamento solo cinque anni fa: resta da vedere se continuerà ad essere considerato l'erede naturale di Johnson.

rishi sunak e la moglie akshata murty 1 rishi sunak e la moglie akshata murty 4 Medici inglesi protestano contro Rishi Sunak e Boris Johnson rishi sunak e la moglie akshata murty 2 rishi sunak e boris johnson 1 rishi sunak e la moglie akshata murty 3