L’India ha trasferito 50.000 truppe al confine con la Cina: soldati e aerei da combattimento sono stati dislocati in tre aree distinte lungo il confine, dove adesso sono presenti 200.000 soldati, il 40% in più rispetto allo scorso anno.

Fino ad oggi la presenza militare dell’India mirava a bloccare le mosse cinesi. La nuova mobilitazione consentirà ai comandanti indiani più opzioni per attaccare e conquistare il territorio cinese, se necessaria. La strategia è nota come «difesa offensiva» ha spiegato una fonte interna, e prevede elicotteri per spostare i soldati da una parte all’altra e pezzi di artiglieria come l’obice M777 costruito da Bae Systems Inc.

Non è chiaro quante truppe la Cina abbia al confine, l'India ha rilevato che l'Esercito di Liberazione Popolare ha recentemente trasferito forze aggiuntive dal Tibet al Comando militare dello Xinjiang, responsabile del pattugliamento delle aree contese lungo l'Himalaya. La Cina sta aggiungendo nuove piste, bunker a prova di bomba per ospitare aerei da combattimento e nuovi aeroporti lungo il confine conteso in Tibet, hanno detto due persone.

I due paesi hanno combattuto nell'Himalaya nel 1962, ma da allora l'obiettivo strategico dell'India è stato principalmente il Pakistan, con i rivali di lunga data che combattono tre guerre nella regione contesa del Kashmir. Tuttavia l'amministrazione del primo ministro Narendra Modi ha cercato di allentare le tensioni con Islamabad e si è concentrata principalmente sulla lotta a Pechino.