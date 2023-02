INZAGHI COME SPIEGA IL FATTO CHE L’INTER ERA DATA PER FAVORITA NELLA CORSA SCUDETTO E ORA SI RITROVA A 18 PUNTI DAL NAPOLI? – IL TECNICO NON HA ANCORA CONVINTO LA MILANO NERAZZURRA SULLA SUA VERA DIMENSIONE DI ALLENATORE: È DA COPPA ITALIA-SUPERCOPPA O DA SCUDETTO? – GARANZINI: “È BELLO VEDER GIOCARE QUESTO NAPOLI. ED È UNO SFIZIO IN PIÙ, UNA VOLTA FINITA LA PARTITA DIRSI VABBUÒ, MA CHI È STATO OGGI IL MIGLIORE?”