25 set 2022 12:45

PER RISPARMIARE SI FA TUTTO – UNA COPPIA DI ROMA HA SCOPERTO UN MODO PER EVITARE DI SVENARSI AL MATRIMONIO: FARE UN RICEVIMENTO DI NOZZE...SENZA DIRLO AL RISTORANTE! - I DUE HANNO PROVATO A PRENOTARE IN DIVERSI LOCALI, MA NON APPENA SI MENZIONAVA LA PAROLA "MATRIMONIO" I COSTI AUMENTAVANO, ANCHE SE LORO NON PRETENDEVANO SFARZI PARTICOLARI, COSÌ HANNO…