IL RITORNO DI “BLING RING” - A HOLLYWOOD SO' TORNATI I LADRI DI ABITI: UN MILIONE DI DOLLARI IN VESTITI E BORSE È STATO RUBATO A BEYONCÉ DA UN DEPOSITO DOVE LA CANTANTE TENEVA ABITI, BORSE DI LUSSO E OGGETTI DI FAMIGLIA - POCO TEMPO FA ERA STATA DERUBATA ANCHE MILEY CYRUS E ADESSO IL TIMORE È CHE LOS ANGELES SIA IN AZIONE UNA GANG COME QUELLA CHE SI INTRUFOLÒ A CASA DI PARIS HILTON E CHE ISPIRO'… - VIDEO

Paola Pollo per il "Corriere della Sera"

beyonce

Ritorna a Hollywood l' incubo dei ladri di abiti. Un milione di dollari in vestiti e borse è stato rubato a Queen Bey.

Beyoncé, la regina di Los Angeles, teneva il suo «patrimonio» in tre grandi depositi fuori città. La banda ha agito indisturbata, probabilmente in date diverse, e solo l' altro giorno la sicurezza si è accorta degli stand e dei ripiani vuoti: per lo più abiti di scena, di tournée e red carpet, ma anche alcuni out-fit personali, borse di lusso e oggetti di famiglia come giocattoli e foto.

La polizia ha cominciato a visionare i video della sorveglianza. Non sarà facile ricostruire l' ammontare della refurtiva proprio per l' incredibile quantità di pezzi portati via. I depositi sono affittati dalla società di produzione Parkwood Entertainment, dunque «ospitano» anche altri «armadi» famosi, ma i ladri sono andati a colpo sicuro su quelli dell' artista più premiata della storia della musica: 28 Grammy, l' ultimo due settimane fa. Forse non un caso, per le quotazioni al mercato nero.

beyonce 2

La polizia di Los Angeles ha spiegato che questi furti sono di nuovo in crescita e che di recente ignoti hanno saccheggiato un deposito con foto e abiti di Miley Cyrus. «Nuovamente» perché per parecchio tempo, fra l' ottobre 2008 e l' agosto 2009, diverse star sono state vittime di una banda che riuscì a rubare qualcosa come tre milioni in abiti e borse, gioielli e orologi. La gang di «Bling Ring» che Sofia Coppola nel 2013 raccontò anche in un film dal titolo omonimo. Una storia strana con protagonisti giovani annoiati e sfacciati in cerca di adrenalina e notorietà.

miley cyrus

Un gioco sfuggito di mano a adolescenti cresciuti a caccia di selfie e autografi. «Non volevamo solo conoscere le star ma anche vivere la loro vita» dicevano. Così, seguendo le star sui social individuavano la merce del desiderio, monitoravano gli spostamenti dei padroni di casa e non appena questi uscivano, trovavano il modo di entrare. Neppure troppo rocambolescamente.

Nella villa di Paris Hilton si intrufolarono più volte, prendendo la chiave da sotto lo zerbino. All' inizio solo borse griffate poi via via altro, sino ai gioielli. E solo a quel punto l' attrice si accorse dei furti. La polizia risalì ai ladri dalle foto che postavano, con addosso i «trofei» (fu un cappotto di Paris Hilton la prima traccia), quando addirittura non azzardavano scatti mentre facevano la doccia o brindavano nelle case «visitate». Quando la banda fu arrestata (presero tutti fra i 2 e i 4 anni) parte della refurtiva fu trovata in un deposito del Nevada, ma parecchia era finita sul mercato del second hand .

bling ring

La storia della «Bling Ring» diede il via a una serie di emuli nel mondo. Più facile «piazzare» una refurtiva in abiti e borse che in gioielli o quadri.

Qualche anno dopo, per i pezzi più costosi, sono stati introdotti i codici (per le borse a molti zeri, specialmente) . Ma la tecnica per questi tipi di furto è rimasta. A Milano, lo scorso anno, la polizia ha arrestato la «banda dei ladri acrobati» dopo i colpi a casa di Diletta Leotta, Eleonora Incardona e il giocatore dell' Inter Hakimi: abiti, borse, gioielli e orologi. Stesso modus operandi dell' organizzazione di L.A.: i social per tracciare merce e proprietari, poi una certa dimestichezza con l' acrobazia per scalare muri o calarsi dai tetti.

beyonce e paris hilton alla festa di rihanna

Oltreché nel saper distinguere il vero dal falso, altra prerogativa di queste bande. Non è stato un caso se nel colpo di Los Angeles, i ladri abbiano scelto la regina, appena incoronata, e non pezzi di altre star, magari, ora meno brillanti e quotati.

