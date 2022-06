IL RITORNO DELLA "DROGA DEI POVERI": COSÌ L'EROINA HA RICONQUISTATO LA CAPITALE - IERI, SOLO A TOR BELLA MONACA, HANNO RITIRATO 147 SIRINGHE. LIBERO DE RIENZO È MORTO PER UN MIX LETALE DI EROINA E ALTRE DROGHE NEL LUGLIO SCORSO. E ANCHE UN ALTRO ATTORE, ROBERTO BRUNETTI, ER PATATA, POTREBBE FINIRE TRA LE OVERDOSE MORTALI PER EROINA - UNA DOSE DI EROINA, UN GRAMMO, COSTA TRA I 15 E I 20 EURO. UN PREZZO ACCESSIBILE A TUTTI. A SPACCIARLA SONO SOPRATTUTTO I NIGERIANI E I…

Romina Marceca per “la Repubblica - Edizione Roma”

eroina

L'ultima vittima è una donna di 43 anni, trovata in strada nel quartiere Monteverde a fine aprile. Accanto le tracce di una dose di eroina appena assunta. La " droga dei poveri" ritorna sul mercato o forse non se n'è mai andata. Basta sentire i volontari di Villa Maraini che ieri, solo a Tor Bella Monaca, hanno ritirato 147 siringhe.

I fatti dicono che in un mese e mezzo c'è anche un altro caso, quello dell'attore Roberto Brunetti, Er Patata, che potrebbe finire tra le overdose mortali per eroina.

A casa sua sono state trovate le dosi di droga ma si aspetta il risultato dell'autopsia per avere la certezza sulla causa della morte. Un altro attore, Libero De Rienzo, invece è morto per un mix letale di eroina e altre droghe nel luglio scorso. Negli ultimi mesi i sequestri, seppur di non grosse quantità si sono susseguiti, e senza statistiche alla mano sembrerebbe che il numero delle dosi tolte al mercato da parte delle forze dell'ordine sia più che raddoppiato nel Lazio.

ragazzi che fumano eroina

Nuova frontiera L'eroina da sola non sarebbe più soddisfacente per chi cerca un effetto sempre più prolungato. L'Allerta precoce dell'Istituto superiore di Sanità ha rilevato una nuova spia. Tra i consumatori starebbe prendendo piede l'assunzione di eroina associata al Fentanyl, un potente analgesico oppioide. Gli effetti di questo mix sarebbero di oltre 300 volte più potenti rispetto all'assunzione di sola eroina. In America il Fentanyl sarebbe il responsabile del 64 per cento delle 100mila morti per overdose.

Senza età Dalle indagini delle procure, ordinaria e dei minori, salta all'occhio che il consumo di eroina, sotto tutte le sue forme, non ha età. Ha quindici anni, ad esempio, il figlio di un noto attore con casa a Prati addosso al quale è stata trovata una stecchetta di hashish e eroina.

eroina

« Un reperto particolare e tutt' ora allo studio della polizia scientifica - spiega la tossicologa Maria Chiara David, consulente per le procure - Consumare contemporaneamente due sostanze ha un effetto di rafforzamento degli effetti delle droghe». Il gruppo Stupefacenti della procura, coordinato dall'aggiunto Giovani Conzo, ha acceso i riflettori sullo smercio già da mesi.

L'età media dei consumatori si aggira intorno ai 40 anni, secondo quanto risulta dai dati della Società italiana delle tossicodipendenze, che ha fissato a 9 le overdose ( non tutte mortali) a Roma dall'inizio dell'anno.

In crescita Una dose di eroina, un grammo, costa tra i 15 e i 20 euro. Un prezzo accessibile praticamente a tutti. A spacciarla sono soprattutto i nigeriani e i pusher di nicchia, l'importazione è dall'Afghanistan. Da tempo si pippa. «Il prodotto è molto migliorato - dice la tossicologa Maria Chiara David - e l'eroina gira molto, il principio attivo è più alto rispetto al passato» .

eroina cinese

I dati della Dcsa, la direzione centrale per i servizi antidroga, diffusi nel 2021 e riferibili al 2020, mettono il Lazio al terzo posto per sequestro di eroina con i suoi 44,22 chili. I numeri post pandemia sono destinati a essere eclatanti. Basti guardare ai quasi tre chili sequestrati dai carabinieri a Roma e nei mesi tra gennaio e aprile. Due soli chili sono stati scovati nella casa di quattro nigeriani.

Il caso Tor Bella Sabato una coppia di eroinomani a Tor Bella Monaca ha consegnato ai volontari di Villa Maraini, la onlus della Croce Rossa, ben 70 siringhe.

eroina 5

Domenica il totale era stato di 170 siringhe in tutto il giorno. « L'eroina c'è sempre stata negli ultimi 30 anni. Si muore di meno grazie agli interventi terapeutici, muoiono soprattutto i vecchi. Incontrare e curare tutti è la strategia. Al numero dei decessi - racconta Massimo Barra, il medico fondatore di Villa Maraini mancano tutti quelli salvati con il Naloxone, l'antidoto dell'eroina. Lo distribuiamo ai consumatori in strada, un nostro grande successo. I più giovani eroinomani hanno 18 anni».

Un avamposto quello dei volontari sui furgoni che dà la misura di un fenomeno che non ha bisogno di numeri per essere raccontato.

eroina 4 eroina 3 eroina 1 eroina 2 sequestro di eroina