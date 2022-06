RIUSCITE A RESTARE 10 SECONDI IN EQUILIBRIO SU UNA GAMBA SOLA? - NON E' UN TEST PER L'ALCOL, MA PER LA VITA: UN NUOVO STUDIO, IL PRIMO DEL SUO GENERE, HA SCOPERTO INFATTI CHE LE PERSONE DI MEZZA ETA' E GLI ANZIANI CHE NON SONO CAPACI DI MANTENERE LA POSIZIONE HANNO IL DOPPIO DELLE PROBABILITA' DI MORIRE ENTRO 10 ANNI DI UNA QUALSIASI MALATTIA...

Dagotraduzione dal Guardian

In equilibrio su una gamba sola 5

Avete difficoltà a stare in piedi su una gamba? Secondo una nuova ricerca, potrebbe il sintomo di qualcosa che non va: le persone di mezza età e gli anziani che non riescono a restare in equilibrio su una gamba per più di 10 secondi hanno infatti il doppio delle probabilità di morire entro 10 anni rispetto a quelli che ci riescono.

La capacità di bilanciare il proprio corpo può offrire uno sguardo sulla propria salute. Ricerche precedenti, per esempio, indicavano che l’incapacità di restare in equilibrio su una gamba era collegata a un rischio maggiore di ictus. Chi ha scarso equilibrio ha prestazioni peggiori nei test sul declino mentale, il che suggerisce che abbia un legame anche con la demenza.

In equilibrio su una gamba sola 2

Un gruppo internazionale di esperti provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Finlandia e Brasile ha completato uno studio di 12 anni, primo nel suo genere, che ha esaminato la relazione tra equilibrio e mortalità. Anche se la ricerca è stata di osservazione, i suoi risultati sono stati sorprendenti.

L'incapacità di stare in piedi su una gamba per 10 secondi nella vita media o tarda è collegata a un rischio quasi raddoppiato di morte per qualsiasi causa entro i successivi 10 anni. I risultati sono stati pubblicati sul British Journal of Sports Medicine.

In equilibrio su una gamba sola

I risultati sono così evidenti che i ricercatori, guidati dal dottor Claudio Gil Araujo della clinica di medicina dell'esercizio Clinimex a Rio de Janeiro, suggeriscono che dovrebbe essere incluso nei controlli sanitari di routine per le persone anziane un test sull’equilibrio.

A differenza della forma aerobica, della forza muscolare e della flessibilità, l'equilibrio tende a essere ben preservato fino alla sesta decade di vita, quando inizia a diminuire in modo relativamente rapido. Tuttavia, la valutazione dell'equilibrio in genere non è inclusa nei controlli sanitari delle persone di mezza età e degli anziani, probabilmente perché non esiste un test standardizzato per essa. Finora c'erano pochi dati concreti che collegassero l'equilibrio ad esiti clinici diversi dalle cadute.

In equilibrio su una gamba sola 3

Per lo studio tra il 2008 e il 2020 sono state seguite un totale di 1.702 persone di età compresa tra 51 e 75 anni e con andatura stabile. All'inizio, ai partecipanti è stato chiesto di stare in piedi su una gamba per 10 secondi senza alcun supporto aggiuntivo. Per standardizzare il test, ai partecipanti è stato chiesto di posizionare la parte anteriore del piede libero sulla parte posteriore della parte inferiore della gamba opposta, tenendo le braccia lungo i fianchi e lo sguardo fisso in avanti. Sono stati consentiti fino a tre tentativi su entrambi i piedi.

In equilibrio su una gamba sola 4

Una persona su cinque (21%) ha fallito il test. Nel decennio successivo, 123 sono morti per varie cause. Dopo aver tenuto conto dell'età, del sesso e delle condizioni sottostanti, l'incapacità di stare in piedi senza supporto su una gamba per 10 secondi è stata associata a un aumento dell'84% del rischio di morte per qualsiasi causa.

I ricercatori hanno affermato che lo studio aveva dei limiti, incluso il fatto che i partecipanti erano tutti brasiliani bianchi, il che significa che i risultati potrebbero non essere gli stessi con altre etnie e nazioni.

Ma i ricercatori hanno concluso che il test dell'equilibrio di 10 secondi «fornisce un feedback rapido e obiettivo per il paziente e gli operatori sanitari sull'equilibrio statico» e «aggiunge informazioni utili sul rischio di mortalità negli uomini e nelle donne di mezza età e anziani».

In piedi su una gamba