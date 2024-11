ROBERT F. KENNEDY JR. HA RAGIONE DA VENDERE QUANDO DICE DI AVERE “TANTI SCHELETRI NELL'ARMADIO” - NEL 2016, IL NIPOTE DI JFK, NOMINATO DA TRUMP SEGRETARIO DELLA SANITÀ, PARAGONÒ "THE DONALD" A HITLER, CON LA DIFFERENZA CHE “HITLER ALMENO AVEVA UN PIANO ED ERA INTERESSATO ALLA POLITICA. TRUMP NO” – PARLA ELIZA COONEY, L'EX BABY SITTER DI KENNEDY JR, CHE LO HA ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI: “NEL 1998 MI SI AVVICINÒ ALLE SPALLE E INIZIÒ A PALPEGGIARMI, MI MISE LE MANI SUI FIANCHI E FACENDOLE SCORRERE LUNGO IL TORACE E IL SENO. HO DECISO DI FARMI AVANTI DOPO AVER VISTO...” - VIDEO

This is the kind of inflammatory poison that divides our nation and inspires assassins. It’s particularly ironic since Biden/Harris have just pushed through DoD Directive 5240.01 giving the Pentagon power — for the first time in history — to use lethal force to kill Americans on… https://t.co/svi4LesHxa — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) October 23, 2024

robert f. kennedy jr con donald trump in arizona

1. NEL 2016 ROBERT KENNEDY JR PARAGONÒ TRUMP AD HITLER

(ANSA) - Robert Kennedy Jr. ha paragonato Donald Trump ad Adolf Hitler denigrado i i suoi sostenitori nel podcast che conduceva nel 2016. In uno degli episodi citati dalla Cnn l'avvocato ambientalista nominato dal presidente eletto alla guida della Sanità accusava l'allora candidato di alimentare la paura con la sua retorica paragonandolo al tiranno nazista, all'ex governatore segregazionista George Wallace e ad altri ditattori.

robert f. kennedy jr.

In un altro episodio sempre dello stesso anno, Kennedy arrivò perfino a dire che "Hitler almeno aveva un piano ed era interessato alla politica. Trump no". Il nipote di Jfk all'epoca se la prese anche con i sostenitori del tycoon citando un articolo di Rolling Stone nel quale lo scrittore Matt Taibbi li definiva "codardi e leccapiedi".

2. L'ACCUSATRICE DI VIOLENZA SESSUALE DI RFK JR DICE DI AVER SCELTO DI FARSI AVANTI DOPO LA PUBBLICITÀ DEL SUPER BOWL

Estratto dell’articolo di Martin Pengelly per https://www.theguardian.com/

robert f. kennedy jr.

Una donna che ha accusato Robert F. Kennedy Jr. di violenza sessuale quando lavorava per lui come babysitter ha detto di essere stata motivata a farlo quando R.F.K. Jr. ha pubblicato uno spot elettorale ispirato una famosa pubblicità di suo zio, il presidente John F. Kennedy.

“Stavo guardando il Super Bowl, ho visto lo spot e ho pensato: “è uno scherzo?””, ha detto Eliza Cooney a USA Today.

robert kennedy jr - foto pubblicata da vanity fair

Pubblicato quando Kennedy era in corsa per la presidenza come indipendente, lo spot attirò le critiche dei membri della famosa famiglia politica democratica. Kennedy Jr si scusò, ma mantenne lo spot online. Nove mesi dopo, dopo essersi ritirato dalla corsa presidenziale e aver appoggiato Donald Trump, Kennedy è il candidato di Trump a segretario alla Sanità degli Stati Uniti.

Scelta estremamente controversa, data la sua promozione di teorie cospirative sui vaccini, Kennedy è anche uno dei tanti candidati al gabinetto Trump accusati di molestie sessuali.

Tempo fa Cooney aveva raccontato a Vanity Fair di essere andata a lavorare per Kennedy nel 1998, quando lei aveva 23 anni e lui era un avvocato ambientalista di 45 anni. Descrivendo una serie di avances indesiderate, ha detto che alla fine Kennedy “mi si avvicinò alle spalle... e iniziò a palpeggiarmi, mettendomi le mani sui fianchi e facendole scorrere lungo il torace e il seno”, prima di essere interrotto da qualcuno che entrava nella stanza.

robert f. kennedy jr con donald trump in arizona 2

Quando a Kennedy è stato chiesto delle accuse di Cooney, ha detto al podcast BreakingPoints di non essere “un chierichetto... Ho tanti scheletri nell'armadio”, ma ha rifiutato di commentare ulteriormente.

Nell'intervista pubblicata mercoledì da USA Today, Cooney ha dichiarato: “So che ci sono persone che lavorano sodo e che non hanno scheletri nell'armadio. E vorrei che eleggessimo persone con meno scheletri nell'armadio”.

ROBERT KENNEDY JR CON FIGLI E NIPOTI

A Luglio è stata diffusa la notizia che Kennedy ha inviato un messaggio a Cooney dopo la pubblicazione dell'articolo di Vanity Fair. Ha scritto: “Ho letto la tua descrizione di un episodio in cui ti ho toccato in modo indesiderato. Non ricordo nulla di questo incidente, ma mi scuso sinceramente per qualsiasi cosa abbia fatto che ti abbia fatto sentire a disagio o per qualsiasi cosa abbia fatto o detto che ti abbia offeso o abbia ferito i tuoi sentimenti. Non ho mai voluto farle del male. Se l'ho ferita, è stato involontario. Mi sento in colpa per averlo fatto”.

Cooney ha dichiarato a USA Today: “Non so se siano scuse se si dice: “Non mi ricordo”. Nel contesto di tutte le sue apparizioni pubbliche, sembrava un po' - non corrispondeva. Sembrava una cosa buttata lì”.

robert f. kennedy jr. orso

USA Today ha dichiarato di aver contattato un avvocato di un'organizzazione no-profit di Kennedy e il team di transizione di Trump per un commento. Forse impegnata a gestire le accuse di cattiva condotta sessuale nei confronti di Pete Hegseth, candidato alla carica di segretario alla Difesa, e di Matt Gaetz, allora candidato alla carica di procuratore generale, il team di Trump non ha risposto immediatamente. Il giorno dopo, Gaetz si è ritirato dalla considerazione per un posto di gabinetto.

Cooney ha dichiarato di non aver parlato di Kennedy “per cercare di bloccare la sua nomina o di compromettere la conferma”, ma di averlo fatto “solo per la cronaca”, avendo raccontato per la prima volta della presunta aggressione durante il movimento #MeToo, iniziato nel 2017, quando molte donne hanno fatto i nomi dei loro abusatori sessuali.

robert f. kennedy jr.

Dicendo che per molto tempo ha “ignorato un po' la cosa”, considerando la violenza sessuale come “solo il prezzo da pagare per fare affari”, Cooney ha aggiunto: “È notevole che sia così diffuso. E mi chiedo: abbiamo fatto qualche progresso? È come se fosse un rewind”.

