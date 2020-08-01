bernie ecclestone e la figlia tamara
Tamara Ecclestonee Jay Rutland
tamara ecclestone attending the de x Tamara Ecclestonee Jay Rutland
ROM-ANZO CRIMINALE – I SEGRETI DELLA BANDA ROM CHE HA SVALIGIATO LA CASA DI TAMARA ECCLESTONE A LONDRA PORTANDO VIA 50 MILIONI: DUE PERSONE SONO STATE ARRESTATE IN INGHILTERRA, DUE TRA MILANO E VARESE UN QUINTO È IN FUGA – IN MANETTE LA DOMESTICA 47ENNE ROMENA E IL FIGLIO: QUANDO LEI È ATTERRATA DALL’ITALIA INDOSSAVA UN PAIO DI ORECCHINI DA 300MILA EURO, IDENTICO A QUELLO DELLA ECCLESTONE – IL BOTTINO NON È STATO RITROVATO, MA FORSE LA DONNA ERA IN ITALIA PER… - FOTO PICCANTINE-
bernie ecclestone e la figlia tamara
Tamara Ecclestonee Jay Rutland
tamara ecclestone attending the de x Tamara Ecclestonee Jay Rutland
LA PESTE NUOVA – L’OMAGGIO “EROICOMICO” ALLA “PESTE” DI ALBERT CAMUS DI FULVIO ABBATE È PIÙ ATTUALE CHE MAI: IL PROTAGONISTA DEL SUO ULTIMO LIBRO “LA PESTE NUOVA” È UN INVENTORE DI BARZELLETTE CHE SI MUOVE IN UNA CITTÀ SOSPESA DOVE IMPERVERSA UN VIRUS SCONOSCIUTO. IL CALDO OPPRIMENTE SI MESCOLA AL TAPPETO SONORO DELLE SIRENE DELLE AMBULANZE E L’ANDIRIVIENI DELLE CAMIONETTE DEL GENIO MILITARE – IN QUESTO SCENARIO IL PROTAGONISTA FINISCE PER ABBANDONARSI AL DISINCANTO…
CI MANCAVA SOLO IL CONSIGLIO DI STATO CONTRO “GIUSEPPI” - IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FA SALTARE I NERVI AI CONSIGLIERI DI STATO CHE SCRIVONO UNA NOTA AL VELENO CONTRO L'IDEA DI MODIFICARE IL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, SMANTELLANDO COSÌ "LA TUTELA DEL GIUDICE" – LE TOGHE DENUNCIANO CHE LA RIDUZIONE DELLE NORME PROCESSUALI LASCIA ALLE PARTI POCHISSIMO TEMPO PER STUDIARE LA CAUSA E DIFENDERSI. E LA STESSA COSA VALE PER IL GIUDICE CHE…
IL SASSOLONE STARACE NELLA TRATTATIVA SULLA RETE UNICA - L'AD ENEL NON SPOSA IL PIANO GUBITOSI: LUI VUOLE UN OPERATORE ALL' INGROSSO CHE SIA AUTONOMO, CHE CONTROLLI RETE PRIMARIA, RETE SECONDARIA (CHE DAI CABINET IN STRADA VA FINO AI CLIENTI FINALI) E ANCHE LA COSIDDETTA DORSALE, CHE ABBIA LE STESSE CONDIZIONI PER CHI VUOLE FARCI TRANSITARE SOPRA I DATI, E CHE NON SIA VERTICALMENTE INTEGRATO CON NESSUNO, TANTOMENO CON LA TIM
LA SCOMMESSA DI AGNELLI: AL POSTO DI SARRI IL PRESIDENTE BIANCONERO DECIDE DI PUNTARE SU ANDREA PIRLO, AL SUO ESORDIO ASSOLUTO COME ALLENATORE (ERA STATO SCELTO DA AGNELLI PER LA UNDER 23 BIANCONERA) - L'EX CENTROCAMPISTA HA FIRMATO UN CONTRATTO BIENNALE FINO AL 2022
CAFONALINO DELL’OPERA AL (CIRCO) MASSIMO – ANNA NETREBKO E YUSIF EYVAZOV OMAGGIANO E INCANTANO ROMA CON UNA CAVALCATA DI HIT DELLA LIRICA – COPPIA NELLA VITA E SUL PALCO, SI SONO CONOSCIUTI PROPRIO A ROMA NEL 2014 – IN PLATEA LA RAGGI, GIANCARLO DE CATALDO, AMBASCIATORI E PRINCIPI…
TERNI A LOTTO - SCATTANO GLI ARRESTI DOPO CHE UN 30ENNE TERNANO E’ STATO TROVATO IN FIN DI VITA DOPO UN'OVERDOSE CAUSATA DALLA DROGA DELLO STUPRO - FERMATE QUATTRO PERSONE: I FESTINI A CASA, I 30MILA EURO IN DUE MESI PER COMPRARE 300 GRAMMI DI COCAINA, I BONIFICI SUI CONTI ESTERI, IL RUOLO DI UN FACOLTOSO 55ENNE MOLTO NOTO IN CITTA’…