A ROMA UN 17ENNE RUBA UNO SCOOTER E MUORE SCAPPANDO DAI CARABINIERI - IL RAGAZZO (INCENSURATO) ERA CON UN AMICO, FUGGITO A PIEDI PRIMA DELLO SCHIANTO MORTALE IN VIA RIVA OSTIENSE - L’ULTIMO POST SU TIKTOK DEL GIOVANE RISALE A QUATTRO GIORNI FA. LA FOTO È ACCOMPAGNATA DA UNA FRASE: “NONOSTANTE TUTTO SEMPRE CON IL SORRISO”

Marco Carta per repubblica.it - Estratti

Edoardo Clementi

È morto a soli 17 anni per una fuga folle a bordo di uno scooter rubato. La tragedia risale a ieri pomeriggio in zona Ostiense. Edoardo Clementi si è schiantato contro il muro della caserma dei vigili del fuoco di via Riva Ostiense per scappare dai carabinieri. Il ragazzino, un 17enne incensurato, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo dov'è deceduto poco dopo.

Sul posto la polizia locale per i rilievi dell'incidente e il pm di turno Antonino Di Maio. La zona e' video-sorvegliata: dalle immagini dei vigili del fuoco, secondo quanto si apprende, non ci sarebbero dubbi sul fatto che il ragazzo abbia perso il controllo dello scooter e sia andato a sbattere autonomamente.

Edoardo Clementi, intorno alle 18, si trovava insieme a un amico a poca distanza dal punto dell’incidente. I due, alla vista di un’auto dei carabinieri, hanno tentato la fuga. Uno dei giovani è scappato a piedi. Il 17enne è salito a bordo del motorino andando in direzione opposta a quella dei carabinieri. La pattuglia ha fatto inversione di marcia per raggiungere il ragazzo, che nel frattempo era riuscito a far perdere le proprie tracce.

edoardo clementi schianto

(...)

L’ultimo post su TikTok del giovane risale a quattro giorni fa. Edoardo Clementi è in piedi davanti a un muretto. Nello scatto si intravede il murales della lupa di via Galvani a Testaccio. La foto è accompagnata da una frase: “Nonostante tutto sempre con il sorriso”. Tre giorni dopo per il 17enne ha perso la vita.