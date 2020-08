ROMA BRUCIA! – GIORNATA DA INCUBO SULLE STRADE ROMANE: UNA SESSANTINA DI INCENDI HANNO PARALIZZATO IL RACCORDO, RIMASTO CHIUSO FINO ALLE 18 ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI CASAL LUMBROSO – LA CIRCOLAZIONE È RIPRESA UNA VOLTA DOMATE LE FIAMME

Maxi incendio a Roma:'raccordo' in tilt

Da Raitelevideo

incendio roma via del pescaccio

19.07 Incubo sul Grande Raccordo Anulare a Roma, importante arteria per la viabilità della città: automobilisti bloccati dalle code provocate dal fumo generato da un incendio di sterpaglie. Chiusi vari svincoli di Roma Nord. Poi, il traffico è tornato normale appena sono state domate le fiamme, ai margini della strada a ridosso delle abitazioni In tutta la giornata solo a Roma, sono stati una sessantina gli incendi scoppiati. Lo riferisce la Protezione civile della Regione Lazio.

Incendi a Roma oggi sabato 29 agosto 2020

Mauro Cifelli per www.romatoday.it

incendio gra roma 2

Caldo e vento. Questo il mix micidiale che ha determinato diversi incendi a Roma e provincia. Da Casal Lumborso alla Diramazione Roma Nord sino a Pomezia i soccorritori sono impegnati in diversi focolai di medie e grandi dimensioni.

Incendio in via del Pescaccio

Dalle 13:00 i vigili del fuoco sono intervenuti per un vasto incendio di sterpaglie nella zona via del Pescaccio, a Casal Lumbroso all'altezza del km 65 del Grande Raccordo Anulare. La Sala Operativa ha inviato quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, alcuni moduli fuoristrada della protezione civile e l'elicottero Drago 125 per una ricognizione dall'alto della situazione. Sul posto anche diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo Monteverde. A coordinare le operazioni di spegnimento anche il DOS 4 sul posto.

Raccordo Anulare chiuso

incendio torvaianic a

Come informa Anas, è stata provvisoriamente chiusa al transito la carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare di Roma, al km 66,800, all’altezza dello svincolo Casal Lumbroso/via del Pescaccio, in direzione dell’Aurelia. L’evento ha coinvolto anche i margini della sede stradale.

Aggiornamento alle ore 17:59

Riaperta parzialmente la carreggiata interna dell'A90, con transito sulla corsia di sorpasso. Chiusa ancora la carreggiata esterna, con uscita sulla SS1 Aurelia. Sul GRA, in corrispondenza dello svincolo di Casal Lumbroso è stata riaperta anche corsia di marcia in carreggiata esterna, dopo la chiusura necessaria per consentire le operazioni di spegnimento di un incendio ai margini della sede stradale. Il traffico sul GRA è tornato regolare.

incendio gra roma

Un altro incendio di un versante – occorso in corrispondenza del km 27,800 del GRA – rende tuttora necessaria la chiusura della corsia di marcia tra via Nomentana e Centrale del Latte, sia in carreggiata interna che esterna, in direzione della A24.

Treni: interrotta la linea regionale

Interrotta la linea Roma-Civitavecchia

Su disposizione del Dos-4 è stata quindi data indicazione al personale delle Ferrovie dello Stato di sospendere temporaneamente il traffico ferroviario e togliere tensione sulla tratta Roma-Civitavecchia.

incendio gra roma 5

Incendi a Pomezia e sull'A1

Un rogo di vaste dimensioni si è inoltre sviluppato in contemporanea nelle zone di Pomezia, dove si sta intervenendo con personale di terra in operazione congiunta tra Vigili del Fuoco e protezione civile e sull'Autostrada A1 diramazione Nord Km 5.44 con le squadre 10A, 18A2.

Incendi a Tivoli e Casal Monastero

Sempre a Roma un quarto incendio si è sviluppato nella zona di Casal Monastero, nel quadrante nord est della Capitale. Scenario simile anche a Tivoli, con una vasta colonna di fumo visibile sino a Guidonia Montecelio ed il versante del IV Municipio Tiburtino.

incendio gra roma 3 incendio gra roma 1