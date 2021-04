E A ROMA CI LAMENTIAMO DEI CINGHIALI… - UN JOGGER AMERICANO E’ STATO INSEGUITO DA UN ORSO PER QUASI UN CHILOMETRO – L’UOMO SI E’ DIFESO CERCANDO DI SPAVENTARE L’ANIMALE, URLANDOGLI CONTRO PRIMA DI RIFUGIARSI NELLA SUA AUTO – HA AFFERMATO CHE L'ORSO SOLITARIO ERA AFFAMATO, QUINDI ERA INUTILE FINGERSI MORTO, TATTICA DA UTILIZZARE QUANDO SI INCONTRA UNA MAMMA ORSO CON I SUOI CUCCIOLI… - VIDEO

DAGONEWS DA www.dailymail.co.uk

evan matthews

Evan Matthews stava correndo attraverso il Grand Teton National Park, nel Wyoming, all'inizio di questo mese quando è stato avvicinato da un orso nero affamato.

Dopo aver notato che l'affamato orso nero lo stava seguendo, Matthews ha tirato fuori la macchina fotografica e lo spray per orsi e ha iniziato a parlare con l'orso. Nel suo filmato si sente il jogger di Teton Valley, Idaho, ragionare con l'orso dicendogli: 'Tu rimani lì. Buon orso. Ehi, no, non mi interessa se hai fame. Non sono il tuo cibo.

orso insegue jogger

L'orso avanza, arrivando a meno di 20 metri da Mr Matthews, a quel punto il corridore ha cercato di spaventarlo gridando ad alta voce "no" e "stai indietro".

Armato di spray per orsi, che ha ammesso di non voler usare, nel filmato si vede Matthews che cammina tranquillamente all'indietro, tenendo gli occhi sull'orso che continua a seguirlo per quasi un chilometro, fino alla sua macchina.

Il corridore ha detto di aver evitato di scappare perché credeva che l'orso lo avrebbe visto come una preda e lo avrebbe inseguito. Il signor Matthews ha mantenuto la sua posizione e ha detto di non fare finta di essere morto perché l'orso solitario era "affamato" e cercava "un bersaglio facile", piuttosto che una mamma orso che cercava di proteggere i suoi cuccioli.

orso insegue jogger 3 orso insegue jogger 2