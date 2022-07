ROMA, UNA CITTA' STRAFATTA – LO SCORSO ANNO NELLA CAPITALE È STATO SEQUESTRATO IL 50,4% DELLE DROGHE SINTETICHE E IL 24,73% DI TUTTA L'EROINA SCOVATA DALLE FORZE DELL'ORDINE IN ITALIA – PER IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL VIMINALE “NELLA CAPITALE SI EVIDENZIA DA TEMPO L'OPERATIVITÀ DI SODALIZI CRIMINALI BEN STRUTTURATI” – E PROPRIO A ROMA ERA STATO MESSO IN PIEDI UN CENTRO DI IMPORTAZIONE ITALIANO DI GHB, LA DROGA DELLO STUPRO…

Daniele Autieri per “la Repubblica - Edizione Roma”

Roma capitale dell'eroina e delle droghe sintetiche. Tra le tante verità fotografate dalla relazione annuale della direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ce ne è una che preoccupa più di altre: nel corso del 2021 nella capitale è stato sequestrato il 50,4% delle droghe sintetiche e il 24,73% di tutta l'eroina sequestrate in Italia, ovvero un quarto dei " pezzi" e la metà delle pasticche che le forze di polizia hanno tolto dalle strade del paese viaggiavano sui marciapiedi di Roma.

Dai party privati a base di droga dello stupro fino agli allarmi lanciati dal presidio di villa Maraini a due passi dalla grotta del buco di Tor Bella Monaca, dove decine di giovani si accalcano ogni giorno per chiedere siringhe e acqua, pasticche e ero sono per la capitale una realtà così granitica da essere cristallizzata nei numeri.

Nel 2021 sono state sequestrate poco meno di 8mila dosi di droghe sintetiche contro le 428 di Milano, e 140 kg di eroina, quasi il doppio degli 84 del capoluogo lombardo. Roma città delle droghe, quindi, oltre che territorio a maggior densità di arresti e fermi per reati legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel 2021 in Italia sono state segnalate all'autorità giudiziaria per reati in materia di stupefacenti quasi 14mila persone. Di queste 3.947 a Roma, 2.057 a Milano e 1.735 a Napoli. Un esercito guidato da capi spietati che porta il ministero a parlare di " criminalità romana" e a definire la città «un raccordo strategico per gli scambi illegali, favoriti dalla sua centralità geografica».

«Nella capitale - si legge ancora nella relazione - si evidenzia da tempo l'operatività di sodalizi criminali ben strutturati» attivi soprattutto nel traffico degli stupefacenti. Sodalizi autoctoni o stranieri come quello costituito da due organizzazioni nigeriane, i Black Cats e i Eiye, che avevano trasformato la stazione Tiburtina in un hub di spaccio e smistamento di carichi di marijuana, molti dei quali provenienti dall'Albania. Carichi che venivano inviati in altre città italiane o europee attraverso gli autobus delle società private che partono proprio da Tiburtina.

La fotografia scattata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza riguarda l'intera area metropolitana della capitale, dove si sono concentrate alcune delle più significative operazioni di polizia, oltre naturalmente ai reati consumati sul web.

Proprio seguendo la pista degli ordini online nell'ottobre del 2021 il reparto operativo dei Carabinieri per la Tutela della Salute hanno arrestato 39 persone accusate di aver messo in piedi un centro di importazione italiano di GHB (la droga dello stupro) con base a Roma. « Calcola che quando ci stava il Festival del Cinema - si vantava la zarina delle droghe sintetiche Clarissa Capone, intercettata dai carabinieri - ci andavo con lo zainetto pieno cioè ci stavano i giornalisti, ci stava di tutto».

Giornalisti, politici, professionisti, attori: centinaia i clienti individuati dall'inchiesta che oggi, alla luce dei dati raccolti, permette di intravedere appena uno spiraglio di un mondo sommerso e pericoloso, e contribuisce a spiegare perché Roma sia diventata la capitale delle droghe.

