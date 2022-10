ROMA HA BISOGNO DEGLI "ACCHIAPPA CINGHIALI" - NELLA CAPITALE PARTE LA CONTROFFENSIVA CONTRO L'INVASIONE DEGLI UNGULATI - SONO STATE INSTALLATE GABBIE, SIA FISSE CHE MOBILI, PER CATTURARE GLI ANIMALI E ALLONTANARLI DAI QUARTIERI DELLA CAPITALE - SONO STATE ISTITUITE DELLE TASK FORCE DI VOLONTARI PER CATTURARE I CINGHIALI - AD OGGI I RISULTATI SONO SODDISFACENTI: NELL'ULTIMO ANNO SONO STATI CATTURATI 1.595 CINGHIALI IN TUTTO IL LAZIO, 513 DEI QUALI A ROMA…

Estratto dell'articolo di Camilla Mozzetti per “il Messaggero”

gabbie per cinghiali

Da una parte le gabbie fisse nei parchi […] dall'altra l'uso delle recinzioni mobili in città al fine di catturare velocemente e trasferire poi i cinghiali che imperversano da mesi in molti quartieri. Duplice piano operativo, duplice intervento per cercare di arginare la presenza anche nei veri e propri tessuti urbani di Roma di questi mammiferi che non spaventano soltanto i cittadini ma li aggrediscono anche.

gabbie per cinghiali

LE STRADE

[…]Piazza Gino Pallotta e poi via Palmisano, via Indro Montanelli, gli orti urbani dietro al centro commerciale che si collegano con il parco delle Campanelle sulla via Torresina: sono queste le nuove zone che vanno ad aggiungersi a quelle dove i cinghiali ormai la fanno da padrone. Dunque Cassia, Tomba di Nerone, Primavalle, Monte Mario, Trionfale, Pineta Sacchetti.

gabbie per cinghiali

[…] Al fianco delle gabbie fisse attrezzate nei parchi già a partire dai mesi scorsi per arginare l'epidemia della peste suina, non solo è stato intensificato il piano per queste ultime a fronte dei numerosi sabotaggi, ma sono state istituite delle vere task-force che si muovono in città con il compito di fermare e catturare questi animali anche attraverso l'uso di altre gabbie, in questo caso mobili, necessarie soprattutto al successivo trasferimento.

gabbie per cinghiali

LE SQUADRE

In queste squadre ci sono volontari, ma anche personale della polizia provinciale, nonché veterinari dell'Asl e cacciatori. […] Arriva la segnalazione, parte la squadra attrezzata che si apposta, cattura il cinghiale e lo porta via anche attraverso l'uso delle gabbie che sono, appunto, mobili e il loro uso va a tempo.

[…] Ad oggi i risultati sono più che soddisfacenti, rispetto al nuovo obiettivo dato dalla Regione (catturare entro la fine dell'anno 1.957 esemplari) su tutto il territorio del Lazio - dati Prefettura - sono stati catturati 1.595 cinghiali. Di questi 513 sono stati bloccati e fermati nella Capitale.

gabbie per cinghiali gabbie per cinghiali