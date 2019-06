10 giu 2019 19:58

ROMA PORCELLONA – PER LE STRADE DELLA CAPITALE SPUNTANO COME FUNGHI CARTELLI PUBBLICITARI CON SCRITTO: “CERCASI SCAMBISTI”, MA NON C’È NÉ UN NUMERO DI TELEFONO, NÉ UN RIFERIMENTO AL COMMITTENTE – IRONIA SU INTERNET PER L’ACCOPPIAMENTO CON LA PUBBLICITÀ DI UNA DITTA DI MOBILI: “LO FACCIAMO SUI LETTI E SUI DIVANI...” – CHI C’È DIETRO?