ROMA "FAST AND FURIOUS"! - INSEGUIMENTO DA FILM A DUE PASSI DAL VATICANO: UNA 500 CON DUE UOMINI A BORDO È SCAPPATA A UN POSTO DI BLOCCO E, A FOLLE VELOCITÀ, HA TAMPONATO ALTRI QUATTRO VEICOLI - DOPO UN INCIDENTE, I DUE PIRATI DELLA STRADA TENTANO UN’IMPROBABILE FUGA A PIEDI: I POLIZIOTTI RIESCONO A FERMARE IL CONDUCENTE, UN 28ENNE CROATO CHE GUIDAVA SENZA PATENTE...

Estratto dell'articolo di Marco Carta per "La Repubblica"

inseguimento della polizia 4

Un inseguimento a folle velocità a pochi passi dal Vaticano. Poi la fuga a piedi dopo aver causato un incidente stradale, tamponando altri quattro veicoli. Attimi di tensione venerdì sera in viale degli Ammiragli dove due uomini a bordo di una 500 presa a noleggio hanno seminato il panico per le strade del quartiere.

inseguimento della polizia 2

Tutto ha inizio intorno alle 19 e 40, quando l’auto mentre transita in via Angelo Emo, invece di fermarsi all’alt dei poliziotti del commissariato Borgo, rallenta poi riparte a tutta velocità. Gli agenti si mettono sulle tracce della 500 che nel corso della fuga rischia di investire alcuni passanti, tampona un’auto con una famiglia a bordo, poi finisce la propria corsa andando a sbattere contro due automobili in sosta. Una donna, ferita durante il tamponamento, è stata portata in ospedale in codice azzurro.

inseguimento della polizia 1

Dopo l’incidente, i due uomini a bordo della 500 tentano un’improbabile fuga a piedi. Scesi dall’auto si incamminano in direzioni opposte. I poliziotti riescono a fermare il conducente, un 28enne croato che guidava senza patente.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza, ma sul suo conto pendeva un’ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Velletri dopo una sentenza di condanna a 3 anni e 4 mesi per furto aggravato. [...]