17 ott 2022 18:48

A ROMA, UN UOMO HA AGGREDITO UN VICINO DI CASA CON UN'ACCETTA A CAUSA DAL VOLUME DELLA RADIO, GIUDICATO TROPPO ALTO - AD ALLERTARE LA POLIZIA SONO STATI GLI ALTRI VICINI DEL CONDOMINIO, CHE HANNO SENTITO LE URLA DEI DUE - LA VITTIMA È STATA RICOVERATA IN CODICE ROSSO CON DELLE FERITE PROFONDE IN TESTA MA NON È IN PERICOLO DI VITA - L'AGGRESSORE È UN 66ENNE COLLEZIONISTA DI COLTELLI, CHE È STATO ARRESTATO: NELLA SUA CASA SONO STATI TROVATI…