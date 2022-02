28 feb 2022 12:41

ROMAN ABRAMOVICH E' IN BIELORUSSIA PER ASSISTERE NEI NEGOZIATI TRA RUSSIA E UCRAINA - SECONDO IL "JERUSALEM POST" LA PRESENZA DEL MILIONARIO RUSSO "E' STATA RICHIESTA DALL'UCRAINA PER AIUTARE NEI COLLOQUI E HA VIAGGIATO FINO A GOMEL PER PARTECIPARE ALLE DISCUSSIONI"