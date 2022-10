ROMANO SENCZUK, EX DIRETTORE DEL MUSEO LEONARDO DA VINCI DI ROMA, FINISCE IN TRIBUNALE PER VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA: AD ACCUSARLO È UN’EX STAGISTA CHE NEL 2019 AVEVA 24 ANNI E CHE HA RACCONTATO COME, IN DIVERSE OCCASIONI, LUI LE AVREBBE MESSO LE MANI ADDOSSO E L’AVREBBE BACIATA SULLE LABBRA E SUL COLLO - LUI SI DIFENDE, RIBALTANDO IL RACCONTO: “MI PARLAVA CON CONFIDENZA, USANDO TERMINI SPINTI E…”

Estratto dell’articolo di Michela Allegri per “il Messaggero”

In macchina, mentre chiacchieravano sotto casa dopo una festa, e anche nel magazzino del museo che lui dirigeva: all'epoca, lei era solo una stagista e lui, il suo capo, le avrebbe messo le mani addosso e l'avrebbe baciata sulle labbra e sul collo. Per questo motivo lui, Romano Senczuk, ex direttore del Museo Leonardo da Vinci, è finito sul banco degli imputati con l'accusa di violenza sessuale aggravata: per il pubblico ministero avrebbe commesso i fatti con «abuso di autorità nelle relazioni di ufficio», si legge nel capo di imputazione.

Ieri l'uomo è stato ascoltato in aula, insieme a due testimoni, e ha negato tutte le contestazioni. Di più: ha detto che, in realtà, a fare delle avances sarebbe stata proprio la vittima, che si è costituita parte civile insieme al museo. Nel frattempo Senczuk è stato licenziato ed è in corso una causa parallela davanti al giudice del lavoro, che è arrivata alla fase di appello. La vicenda risale a tre anni fa: gli abusi sarebbero stati commessi nel periodo tra aprile e giugno del 2019, in diverse occasioni. (…)

In un'occasione l'avrebbe baciata sulle labbra e sul collo. Un'altra volta le avrebbe palpato fianchi, schiena, ventre e glutei. La versione data ieri in aula dall'imputato è praticamente opposta: ha detto che i toccamenti non sono mai avvenuti e ha negato di avere fatto avances non gradite.

LA DIFESA (…) Lei dice di essere stata assaltata, mentre lui sostiene che la vittima avrebbe iniziato a parlargli con molta confidenza, utilizzando termini spinti e che, mentre si stavano avvicinando, lui l'avrebbe respinta perché era fidanzato. Un altro episodio sarebbe avvenuto all'interno del museo, in un magazzino. (…)

