Estratto dell'articolo di Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera”

«Avete notizie della mia fidanzata? Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto. Che fine ha fatto?». Gregorio, stai tranquillo; la tua fidanzata Rossella stava vincendo l’oro. Sono le due star della spedizione azzurra. I fidanzati d’Italia. Si sono giocati la finale contemporaneamente, lei l’ha pure vinta; poi sono saliti sul podio negli stessi minuti, a nove fermate di metrò di distanza, lei sulla pedana lui in piscina, lei nella spada lui nel nuoto.

[…] Gli altri atleti vanno in vacanza con il papà e la mamma, che spesso sono qui nel pubblico in lacrime di disperazione o di gioia; lei va in vacanza con Elodie e Diletta Leotta, e al matrimonio dell’estate a Vulcano — Diletta e Karius, il peggior portiere di tutti i tempi, bellissimo però — è stata la più fotografata, ex aequo con Chiara Ferragni; che però il giorno prima non aveva vinto l’oro nella spada a squadre agli Europei.

Lui, Gregorio Paltrinieri, è prima il suo fidanzato, poi il più grande nuotatore italiano della storia. E ieri si è battuto come sempre nella finale degli 800 metri, anche per non sfigurare davanti a lei: alla quarta Olimpiade una medaglia di bronzo vale se possibile di più. Il loro amore è nato clandestino alle Olimpiadi di Tokyo, ed è proseguito pubblicamente sui rotocalchi e sui social, dove lei posta foto di lui e lui posta foto di lei, «my queen», la mia regina.

Prima la Fiamingo stava con un altro nuotatore, Luca Dotto, che però la faceva soffrire: «Ho scoperto che mi tradiva con una del nuoto sincronizzato». Greg non oserebbe mai. A sette anni Rossella ha iniziato a tirare di scherma e a studiare il pianoforte. A 24 si è diplomata al conservatorio Vincenzo Bellini di Catania ed è salita sul podio dei Giochi di Rio 2016. […]

Ora la Fiamingo ha lasciato Catania, vive all’Eur con Gregorio, ma resta valido quel che diceva il maestro: «Rossella percepisce la duellante, para l’attacco e la punisce». E non c’è niente da ridere: il controllo di sé, la forza morale, il potere sull’anima dell’avversaria Rossella l’ha dimostrato in semifinale, rifilando quattro stoccate di fila alla temuta cinese Tang.

In finale, però, qualcosa si è inceppato. Tre stoccate subite di fila, e il cambio in corsa con Mara Navarria, che è un’ex campionessa del mondo (non dobbiamo mai dimenticarci che nella scherma la superpotenza siamo noi: quello di ieri è il nostro cinquantesimo oro olimpico). Poco importa: sul podio Rossella non è mai apparsa così felice.

Di Gregorio detto Greg non si può non ascoltare il racconto del bagno iniziatico: «Avrò avuto dodici anni. Ma forse erano solo dieci. Eravamo in vacanza tutti insieme alle Eolie, mio padre Luca e mia madre Lorena, su un catamarano in rada davanti a Lipari. Ogni mattina mi svegliavo prima dell’alba, mi tuffavo nelle acque scure, arrivavo fino a Vulcano, e tornavo quando i miei genitori avevano appena fatto colazione. Mia mamma, che non ha mai fatto un bagno in vita sua, era terrorizzata. Per fortuna papà la metteva tranquilla: “Greg sa nuotare”, le diceva, “cosa vuoi che gli succeda…”». […]

Costanza Di Camillo

«Con papà facevamo le gare — racconta Gregorio —. Lui non mi lasciava mai vincere. Allora mi arrabbiavo. Poi ho capito che è stato meglio così. Non dimenticherò mai l’emozione, la prima volta che me lo sono lasciato dietro». É un maratoneta del nuoto.

Gli 800 metri di ieri sera per lui sono una volata: «Scusatemi se non ho vinto, ma non sono più veloce come quando avevo vent’anni» ha sorriso (ne ha ventinove). Adesso gli toccherà la dieci chilometri nella Senna, topi e batteri permettendo. A Rio, dove vinse l’oro nei 1500, era con la fidanzata della giovinezza, Lorena, di cui si sono perse le tracce.

[…] Nel frattempo, mentre lui nuotava dodici chilometri al giorno in allenamento, Rossella si è laureata in scienze dell’alimentazione, ha imparato la danza del ventre — «sono bravina ma non abbastanza in carne» — e ha fatto amicizia con Elodie: «Siamo quasi coetanee, sembriamo aggressive ma siamo timide, ci piace uscire insieme. E poi Gregorio non è geloso». Possessivo si però: «non vedo l’ora di incontrarla al villaggio» ha detto per ultima cosa ieri notte.

