Cielo nero sull’Ippodromo che scarica tempesta, pioggia e vento. Si corre sotto i gazebo, ripari improvvisati, fuggi fuggi generale e ingressi bloccati. Il clima è questo: una frustata del maltempo: trenta-quaranta minuti di secchiate d’acqua. Dopo una breve e ingannevole tregua il temporale ha spazzato di nuovo San Siro: secondo giro, ancora più forte del primo. Passerà? Le previsioni dicono che il cielo dovrebbe tornare asciutto per il primo assolo di chitarra. L’allarme meteo, comunque, non è rock.

La combriccola del Blasco è una fiumana che si è ingrossata di ora in ora in attesa del Komandante. Migliaia di fan sotto il palco già a mezzogiorno. Costumi da bagno, bandane e grida da stadio: «Sei un mito!». Il diluvio? Una parentesi, si spera. Vasco Rossi fa tappa a Milano con il suo «Non Stop Live 2022» sulla pista Maura del trotto a San Siro (qui la guida e le informazioni utili). Sul pratone c’è un popolo che unisce quattro generazioni, dai dieci ai settant’anni, giovanissimi e famiglie intere.

Sullo sfondo un maxipalco («Sua maestà», lo definisce il Blasco) alto come un palazzo di nove piani (design Giò Forma) e cinque maxischermi per rilanciare l’immagine del re del rock italiano. «Megaparty a Milano, concerto sold out per 80 mila. Su con la festa, avanti con la musica», il messaggio del maestro di Zocca su Instagram: «Lo stadio di San Siro sarà geloso...». Poi un secondo post: «Milanoooo ci siamooooo in 80 mila».

L’attesa per lo show

Lunghe code ai cancelli dalle cinque del pomeriggio. Assedio ai tornelli. Dialetti da mezza Italia: lombardi, veneti e piemontesi su tutti. Via Ippodromo e via Montale bloccate dal traffico. Attesa con karaoke improvvisato: «Albachiara» e «Siamo solo noi». Se a Trento c’erano solo i token per il bar, qui si rivedono gli ambulanti. Un baracchino vende occhialini griffati Vasco. Quando il Komandante attaccherà il suo «XI comandamento», alle 21, all’Ippodromo saranno in 80 mila. Pioggia permettendo.

Le canzoni in scaletta

Sono 28 le canzoni nella scaletta (ma potrebbe esserci una sorpresa extra), dai grandi classici di Vasco ai brani più recenti. Seguendo la setlist dello show (col botto) di Trento di venerdì 20 maggio, dove il rocker di Zocca ha ripercorso il meglio del suo repertorio, la maratona rock dovrebbe aprirsi con «XI Comandamento» per arrivare al bis su «Albachiara».

La setlist, se confermata, prevede:

1) XI comandamento

2) L’uomo più semplice

3)Ti prendo e ti porto via

4) Se ti potessi dire

5) Senza parole

6) Amore … aiuto

7) Muoviti!

8) La pioggia alla domenica

9) Un senso

10) L’amore l’amore

11) Interludio 2022

12) Tu ce l’hai con me

13) C’è chi dice no

14) Gli spari sopra

15) Stupendo

16) Siamo soli

17) Una canzone d’amore buttata via

18) Ti taglio la gola

19) Rewind

20) Delusa

21) Eh… già

22) Siamo qui

23) Sballi ravvicinati del terzo tipo

24) Toffee

25) Sally

26) Siamo solo noi

27) Vita spericolata/Canzone

28) Albachiara

