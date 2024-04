A ROTTA DI LOLLO - “MIO FRATELLO HA TANTE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE. NON RIESCE A TROVARE LAVORO DA QUANDO SONO VENUTI ALLA LUCE I SUOI PROCESSI. DALLA SIGNORA GINA LOLLOBRIGIDA NON HA MAI PRESO UN SOLDO” – IN AULA LUCA PIAZZOLLA DIFENDE IL FRATELLO ANDREA, L’EX FACTOTUM DELLA LOLLO ACCUSATO DI NON AVER MAI PAGATO I 300 EURO PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MANUEL – “ALL’EREDITÀ DELL’ATTRICE HA RINUNCIATO E NON HA MAI VOLUTO SOLDI PER LE INTERVISTE FATTE IN TELEVISIONE”

«E’ stato in Sud America per circa una settimana lo scorso mese. Chi gli ha pagato il biglietto, non lo so. Andrea ha tante difficoltà economiche. Purtroppo non riesce a trovare lavoro da quando sono venuti alla luce i suoi processi. Dalla signora Gina Lollobrigida non ha mai preso un soldo».

E’ una difesa accorata quella che Luca Piazzolla, 41 anni, appronta davanti al giudice per cercare di proteggere il fratello minore Andrea, 36 anni, nel processo dove l’ex factotum dell’attrice è accusato di non aver mai pagato i 300 euro per il mantenimento del figlio Manuel nonostante l’obbligo imposto da una sentenza del tribunale civile.

Manuel è nato nel 2009, dalla relazione che Piazzolla ha avuto con Sara Urriera, conosciuta prima di diventare il braccio destro dell’attrice. L’udienza avrebbe dovuto essere dedicata all’interrogatorio di Piazzolla, condannato a tre anni di reclusione nel processo dove è imputato di circonvenzione di incapace nei confronti della Lollo.

Sguardo timido, voce sottile, Luca è apparso impacciato una volta preso posto sulla sedia dei testimoni. «Andrea – difeso dall’avvocato Filippo Morlacchini - non ha mai lavorato, essendo stato sempre al fianco della signora Gina Lollobrigida. Io e lui abbiamo provato ad avviare una società, ma quando è esploso il caso mediatico, purtroppo si sono subito chiuse tutte le occasioni. Andrea ha sempre vissuto a casa della Lollobrigida ed è lei che si è occupata di tutto fin dal 2009. Almeno così mi ha raccontato Andrea. Con cui ho un ottimo rapporto.

Da quando la Lollobrigida è venuta a mancare, mio fratello non riesce a mantenersi e viene aiutato dai nostri genitori. Sta cercando lavoro, ma le notizie sui processi gli rendono difficile trovare un’occupazione. Poco tempo fa è stato in Sud America, ospite da un amico. Non so come abbia pagato il biglietto aereo».

Incalzato dalle domande dell’avvocato Alessandra Spina, che rappresenta la Urriera, Luca Piazzola ha difeso a spada tratta il fratello: «All’eredità della Lollobrigida ha rinunciato e non ha mai voluto soldi per le interviste fatte in televisione. Sì lo so che ha due figli da mantenere. Ma queste sono le sue decisioni».

