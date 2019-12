ROYAL CAFONAL! – "GIUSEPPI" CONTE CHE SCROCCA UN PASSAGGIO ALL'AMICO DONALD, MELANIA TRUMP E LA MANTELLA GIALLA DI VALENTINO, IL PREMIER LUSSEMBURGHESE XAVIER BETTEL, L'UNICO CHE HA DICHIARATO ALL'INGRESSO "VI PRESENTO MIO MARITO" E LA REGINA CHE CAZZIA LA FIGLIA ANNA – RICEVIMENTO A BUCKINGHAM PALACE PER IL VERTICE NATO A LONDRA: AD ACCOGLIERE I LEADER MONDIALI ELISABETTA II IN FORMA SMAGLIANTE E METÀ DELLA “DITTA”… - VIDEO

Antonello Guerrera per “la Repubblica”

foto di gruppo a buckingham palace

Gli scintillanti alberi di Natale, tra le colonne, i capitelli corinzi e la tappezzeria rossa della Grand Entrance di Buckingham Palace, non hanno le palline ma tante piccole corone dorate. I bizzarri "Yeoman of the Guard", le guardie personali della Regina con le loro rosse uniformi Tudor, agitano affilati "attenti" mentre arrivano, uno a uno, tutti i leader dei Paesi Nato, per un bicchiere di vino o un cocktail analcolico su invito di Elisabetta II, ieri sera in gran forma nel suo abito verde e grigio.

melania, donald trump, la regina elisabetta ii, carlo e camilla

Tanto che a un certo punto, tra i sorrisi smaglianti e l' evidente simpatia che nutre per Donald Trump, la 93enne padrona di casa ha persino rimbrottato - ma con eleganza - sua figlia Anna per non far avanzare con solerzia il plotone degli ospiti meno importanti.

Ma a fare gli onori di casa, qui nello splendore di Buckingham Palace, ieri sera i Windsor erano in pochi: il consorte di Elisabetta, il 98enne Filippo, preferisce leggere nella tenuta di Sandringham: il principe William è in viaggio in Oman, sua moglie Kate c' era e ha salutato gli ospiti nella maestosa "Picture Gallery", tra i Rubens e i Canaletto.

elisabetta ii

Meghan e Harry, poi, hanno ancora una volta snobbato tutti, incluso l' odiato Trump, causa "pausa invernale". E poi c' è l' assenza di Andrea, dopo l' aggravarsi dello scandalo sessuale Epstein: il duca di York è stato estromesso da ogni impegno pubblico.

angela merkel e camilla

In questa decisione ci sarebbe la mano in Carlo, che si comporta sempre più da regnante, vedi il tè privato delle 5 alla Clarence House con il presidente Usa. Il quale si è presentato per ultimo al ricevimento con la moglie Melania, distintasi per un vistoso scialle giallo di Valentino di circa 5000 dollari.

boris johnson

Fuori dal coro anche il premier lussemburghese Xavier Bettel, l' unico che ha dichiarato all' ingresso "vi presento mio marito", il presidente romeno Iohannis, che è andato ad aprire la porta dell' auto alla consorte Carmen, il premier italiano Conte, da solo, ma poi invitato a fine serata da Trump nella sua "beast" insieme a Macron.

justin trudeau, boris johnson e la principessa anna

Prima però tutti hanno preso le scale a destra, e via, attraverso le stanze reali: la Blue Room col ritratto della Regina Vittoria, la Music Room dove si è fatta trovare Elisabetta, la Green Room e poi la rossa Throne Room per la foto di rito. Mentre fuori a centinaia protestavano contro Trump e la Nato, pare ci fosse anche Jeremy Corbyn a Buckingham Palace. L' idea era sfidare Trump "sulla sanità britannica che Johnson gli svenderà". Ma, fino a ieri sera, nessuno assicurava di aver assistito a una scena del genere.

