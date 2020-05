FALSA RIPARTENZA - I GIOCATORI IN RIVOLTA PER GLI STIPENDI: "CI VOGLIONO FAR TORNARE IN CAMPO SENZA PAGARCI" - CAOS SUI CONTRATTI E LA FURIA DELL’ASSOCALCIATORI - NON C'È UNA NORMA "UNIVERSALE" PER PROLUNGARE QUELLI VALIDI FINO AL 30 GIUGNO. E POI C’E’ LA QUESTIONE PRESTITI – IL NODO DELLA QUARANTENA, I MEDICI DI SERIE A SONO ANCORA SUL PIEDE DI GUERRA: “PROTOCOLLO INATTUABILE, NON È POSSIBILE RISCHIARE COSÌ TANTO”