L’ACCOLTELLAMENTO È SERVITO - ATTIMI DI PAURA IN UNA MENSA DI UNA SCUOLA AMERICANA DOVE UNA 14ENNE È STATA AVVISTATA MENTRE BRANDIVA UN GROSSO COLTELLO E SI AVVICINAVA PERICOLOSAMENTE A UNA COMPAGNA: PRIMA CHE RIUSCISSE AD ACCOLTELLARLA, UN AGENTE DI SICUREZZA HA BLOCCATO LA RAGAZZA E L’HA SBATTUTA SU UN TAVOLO, COSTRINGENDOLA A MOLLARE LA LAMA… VIDEO

Una studentessa americana di 14 anni, è stata accusata di aver brandito un grosso coltello da cucina contro un'altra studentessa prima di essere bloccato dal rapido intervento di un agente di sicurezza. L'incidente è avvenuto nella mensa della Governor Thomas Johnson High School di Frederick, nel Maryland.

L'adolescente ha lasciato cadere il grosso coltello mentre l'uomo è riuscito a trattenere la giovane che sembrava essersi avvicinata a un'altra studentessa.

WTOP News riporta come l'adolescente, il cui nome non è stato reso noto perché minorenne, è stata presa in custodia senza ferite o ulteriori danni.

La ragazza è stata accusata di aggressione di primo grado, aggressione di secondo grado, resistenza all'arresto, disturbo delle operazioni scolastiche, aggressione e possesso di armi pericolose a scuola.

Lo scioccante video è stato pubblicato su Facebook e da allora è diventato virale, raccogliendo quasi un milione di visualizzazioni.

In un primo momento le autorità hanno dichiarato che la ragazza "ha tentato di accoltellare diversi studenti nella mensa, senza riuscirci". In seguito hanno ritrattato la loro dichiarazione e hanno detto: "Sembra si sia trattato di un incidente isolato tra due studenti della mensa".

