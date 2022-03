L’AFFARE SI INGROSSA - SULL’OPERAZIONE DEI RUSSI IN ITALIA NEL 2020 ENTRA IN CAMPO ANCHE IL COPASIR: IL COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA VUOLE SENTIRE GIUSEPPE CONTE. LA POCHETTE CON LE UNGHIE DOVRÀ RICOSTUIRE TUTTI GLI ASPETTI DEL SOGGIORNO DEI MILITARI DI PUTIN NEL NOSTRO PAESE: IL PRIMO CONTATTO UFFICIALE, LA CHIAMATA TRA “GIUSEPPI” E VLAD, LA PROPAGANDA E IL VERO OBIETTIVO DEI RUSSI: CERCARE DI RUBARE INFORMAZIONI SANITARIE

(…) Per come è stata scritta fino a oggi, la storia della "operazione virus", la missione russa in Italia dal marzo al maggio 2020, ufficialmente nata per contribuire alla lotta contro il Covid, sta sostanzialmente in questi termini: un Paese straniero che in qualche modo approfitta dello stato di necessità dell'Italia e, nascondendosi dietro gli aiuti, cerca di rubare informazioni sanitarie. Senza però mai condividerne sviluppo e conclusioni.

Ora però c'è qualcuno che vuole sapere se altro non è mai emerso. E soprattutto che tipo di contromisure avessero preso il governo e il premier per evitare che una missione di aiuto si trasformasse in un'operazione di spionaggio.

Per questo, dopo un lungo dibattito interno, già domani nel comitato di presidenza del Copasir qualcuno ha annunciato che chiederà di ascoltare l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte per ricostruire tutti gli aspetti di quel viaggio. A partire da come sia nato. Secondo quanto Repubblica ha potuto ricostruire, il primo contatto ufficiale è dei primi giorni di marzo.

(…) È venerdì 20 marzo quando Guerini sente il suo omologo, Sergej Soigu. Promette una spedizione per il lunedì successivo. Grazie - dice Guerini - per fare prima possiamo mandare nostri aerei a prendere il materiale . «Non c'è bisogno - è la replica - e comunque aspettiamo che Putin e Conte si sentano, la telefonata è prevista per lunedì». Si sentono anche prima, sabato 21 marzo: il leader russo non offre solo mascherine, ma la disponibilità dei suoi uomini.

E il premier italiano accetta. E così sulla pista di Pratica di Mare domenica 22 marzo non sbarcano solo container pieni di mascherine e tute. E nemmeno bonificatori: ma scienziati con apparecchiature sofisticate. Il resto sono 45 giorni tremendi, con i camion militari italiani che portano le bare a Bergamo e, accanto, il laboratorio mobile russo che studia - quasi di nascosto - il virus. Con i nostri carabinieri e agenti dell'intelligence che li controllano a vista. (…)

