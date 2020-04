5 apr 2020 19:40

UN’ALTRA "CEREBRO-LESA" CHE S'OFFRE - DALL’ALTO DEL SUO PATRIMONIO MILIONARIO, LA TOP MODEL GISELE BUNDCHEN INVITA I SUOI FOLLOWER A UNA PRATICA DI MEDITAZIONE TRASCENDENTALE PER “INVIARE LE ENERGIE DELL'AMORE, DELLA PACE, DELL'ARMONIA, DELLA LIBERTÀ E DELLA GUARIGIONE A TUTTI GLI ESSERI SULLA TERRA” - PERCHE' 'STA STRONZA NON LO VA A DIRE A CHI E' RIMASTO DISOCCUPATO O VIVE IN 50 MQ? - VIDEO